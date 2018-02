Europa League, Napoli travolto, perde anche la Lazio

Serata amara per Napoli e Lazio, entrambe sconfitte all'andata dei sedicesimi di Europa League. E se per Inzaghi resta alta la possibilità di ribaltare il risultato al ritorno all'Olimpico contro la Steaua Bucarest dopo l'1-0 subito in Romania, per Sarri si mette male dopo aver perso 3-1 al San Paolo contro il Lipsia, seconda forza della Bundesliga. Le due italiane pagano in modo evidente il ricorso al turnover e la volontà (anche come predisposizione mentale, soprattutto per i partenopei) di prediligere il campionato.



A Napoli il Lipsia tira undici volte nel primo tempo ed è un dato che la dice lunga sull'approccio molle degli azzurri che mai in questa stagione avevano concesso così tanto ai loro rivali (neppure al devastante Manchester City, tanto per capirci) prima dell'intervallo. La prima conclusione della partita, non a caso, è dei tedeschi e la effettua Werner senza impensierire Reina. Le occasioni migliori, però, capitano a Callejon, schierato centravanti al posto dello squalificato Mertens: al 13' lo spagnolo spreca un possibile contropiede dopo aver rubato palla a Upamecano, poi chiama Gualcsi alla deviazione in angolo.



Tutto sommato gli azzurri restano compatti, mentre ad inizio ripresa danno l'impressione di lasciarsi andare, concedendo un paio di conclusioni pericolose a Poulsen e Werner ed è proprio in quel momento che arriva la ripartenza micidiale che porta al primo gol stagionale di Ounas su assist Rog, con un diagonale di destro imparabile. Una fiammata che non restituisce il Napoli di campionato: Reina ferma Poulsen a tu per tu in uscita, ma non può nulla sul tocco di punta di Werner che chiude un'azione meravigliosa dei tedeschi, resa ancora più bella dal velo di Poulsen. Insigne, subentrato ad Hamsik, avrebbe l'opportunità di riportare avanti gli azzurri, ma prova un complicatissimo colpo sotto col portiere a pochi passi. Poco dopo, invece, un'altra azione manovrata consente a Bruma di completare il ribaltone su assist del solito generosissimo Poulsen, mentre al 93' Werner in contropiede firma il 3-1 che di fatto consente dai tedeschi di mettere un piede e mezzo negli ottavi.



A Bucarest Inzaghi sceglie il turnover e lo paga. Caicedo, titolare al posto di Immobile va vicino al gol al 23' sulla sponda di Murgia, ma il portiere Vlad gli sbarra la strada, poi una serie di errori porta alla rete del vantaggio della Steaua: un passaggio sbagliato da Caicedo innesca il contropiede, un liscio di Nani apre la strada a Budescu, il mal posizionamento dei difensori consente a Gnohere di involarsi solo verso Strakosha e a batterlo senza problemi. Poco dopo lo stesso Gnohere va vicino al raddoppio, ma, passato lo spavento, la Lazio reagisce bene e sfiora il pari colpendo la parte alta della traversa con un colpo di testa di Milinkovic. Nella ripresa Inzaghi inserisce Immobile e il "figliol prodigo" Felipe Anderson: è proprio il brasiliano, perdonato dall'allenatore dopo la lite col Genoa, a sprecare un'occasione colossale infilandosi tra le maglie della difesa romena e poi calciando a lato con una conclusione sbilenca. Ed è sempre lui a servire a Caceres un pallone d'oro dopo uno slalom straordinario, ma all'ex juventino resta il colpo in canna (e il pallone sotto il piede) a un metro dalla porta.