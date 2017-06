Europa League, missione compiuta per la Fiorentina: Qarabag ko 2-1

Obiettivo centrato per la Fiorentina, che passa 2-1 sul campo del Qarabag, si qualifica ai sedicesimi di Europa League come prima del proprio girone, ma fatica oltre le aspettative anche di Sousa. Il tecnico portoghese concede inizialmente un turno di riposo a Borja Valero, Ilicic e Kalinic e schiera Federico Chiesa, Cristóforo e Bernardeschi a sostegno di Babacar; negli azeri, che erano imbattuti in casa in Europa in questa stagione, Ndlovu agisce da prima punta supportato da Quintana e Muarem.

I viola partono bene e sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni con un colpo di testa di Astori e le conclusioni da fuori di Bernardeschi e Vecino, ma poi abbassano un po' il ritmo e si fanno sorprendere in contropiede da Ndlovu, che dopo aver saltato Tomovic e Rodríguez conclude col mancino e costringe Tatarusanu a deviare sul palo. Il pericolo scuote i toscani, che in chiusura di primo tempo colpiscono un legno con Bernardeschi in acrobazia.

A inizio ripresa la gara è piuttosto avara di emozioni, la manovra viola è prevedibile e i padroni di casa non corrono grossi rischi, così Sousa lancia nella mischia anche Kalinic, che cinque minuti dopo il suo ingresso in campo lavora bene un pallone al limite dell'area e poi scarica su Vecino che conclude da fuori e, complice una papera del portiere Sehic, segna il gol del vantaggio. Le notizie che arrivano da Salonicco, dove il Paok è avanti 2-0, sembrano fiaccare le energie degli azeri, ma la Fiorentina si fa sorprendere da un pallone in verticale e viene infilata in contropiede da Reynaldo, che segna il gol dell'1-1. L'entusiasmo del pubblico di Baku si accende, ma il baby Chiesa lo spegne subito segnando di testa da due passi su un altro assist di Kalinic ben smarcato dal Borja Valero. Per il figlio di Enrico si tratta del primo gol europeo della carriera, una gioia che non può essere rovinata dal cartellino rosso che gli sventola in faccia l'arbitro nel finale di gara per un fallo ingenuo a centrocampo.

Fiorentina avanti, lunedì a Nyon il sorteggio dei sedicesimi: ma da quel momento in poi bisognerà fare meglio.

Marcatori, tabellini, risultati e classifiche

Girone H

Braga-Shakhtar 2-4

Konyaspor-Gent 0-1

Classifica: Shakhtar 18, Gent 8, Braga 5, Konyaspor 2

Girone J

Qarabag-Fiorentina 1-2

Paok Salonicco-Slovan Liberec 2-0

Classifica: Fiorentina 13, Paok 10, Qarabag 7, Slovan 4

Girone L

Villareal-Steaua Bucarest 2-1

Osmalinspor-Zurigo 2-0

Classifica: Osmalinspor 10, Villareal 9, Steaua 6, Zurigo 6