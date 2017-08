Europa League, Milan-Skendija 6-0: gironi ipotecati

Tra il Milan e i gironi di Europa League ci sono solo novanta minuti che si annunciano decisamente comodi: il 6-0 di San Siro contro lo Shkendija, davanti a 40.613 spettatori, mette al riparo gli uomini di Montella da cattive sorprese nella trasferta in Macedonia tra sette giorni. Risultato a parte, è la netta superiorità rossonera a far dormire sonni tranquilli ai tifosi milanisti: oltre ai sei gol si contano anche due pali (uno di André Silva, l'altro di Cutrone) e almeno quattro miracoli del portiere avversario Zahov.



Kessié non entra nel tabellino dei marcatori ma è il migliore dei suoi, gioca a tutto campo e si fa vedere anche in zona gol: si conferma come l'uomo più in forma ma assieme a lui pure André Silva. I due gol - al 13' destro angolato e al 28' grande azione con dribbling da terra e poi tocco sotto - sono di ottima fattura ma il portoghese si è fatto vedere spesso e volentieri nel dialogo con i compagni oltre alla finalizzazione. Da segnalare anche la prestazione di Montolivo che non viene fischiato all'annuncio della formazione, segna due gol e ritrova il sorriso dopo mesi difficili e la fascia di capitano persa a favore di Bonucci (debutto a San Siro senza affanni).



Di Borini e Antonelli le reti che portano a sei il conteggio rossonero, una punizione enorme per lo Shkendija che però non ha tenuto né a livello tattico né a livello fisico ed erano le uniche speranze macedoni visto il divario tecnico: la difesa in grande difficoltà per le volate degli esterni del Milan, vista la catena Conti-Kessié-Suso quasi perfetta, centrocampo sempre superato e l'attacco che ha punto poco (Donnarumma impegnato solo una volta al 66' con un colpo di testa debole di Radetski). Nel finale esce Bonaventura per un problema fisico all'inguine, unica tegola per Montella.