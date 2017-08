Europa League, Milan-Shkendija: incertezza sulle date

Il Milan incontrerà lo Shkendija nel playoff di Europa League: andata il 17 agosto a Skopje, ritorno il 24 agosto a San Siro. I macedoni, vicecampioni nel loro Paese, si sono qualificati vincendo 3-0 contro il Trakai e ribaltando così il risultato dell'andata di 1-2.

Il sorteggio per i playoff ha sorriso dunque ai rossoneri, che sperano di riempire San Siro come contro il Craiova, anche se, per problemi legati allo stadio dei macedoni,: lo Shkëndija, infatti, dovrebbe giocare a Skopje alla(sede tra l'altro della prossima Supercoppa europea) invece che allo stadio cittadino, ma l'arena della capitale nella data del 17 sarà occupata dal, impegnato anch'esso nei playoff di Europa League con ilLe possibilità quindi sono 2: l'inversione dei campi,da decidere con lae che condizionerebbe anche la partita dei rossoneri col(che sarebbe il 30 o il 31)

Poteva comunque andare decisamente peggio al Milan, che per queste partite dovrebbe poter contare anche su Lucas Biglia e Leonardo Bonucci dopo che sono state depositate le fidejussioni necessarie a sbloccare il loro status. Negli otto precedenti delle italiane contro le squadre macedoni, mai una sconfitta: 6 vittorie e 2 pareggi con 21 gol fatti e 2 subiti. Nel 1999/00 Perugia-Pobeda per l'Intertoto, in Coppa Uefa 2000/01 Pobeda-Parma, in Coppa Uefa 2003/04 Roma-Vardar e in Europa League 2011/12 Lazio-Rabotnicki.

GLI ALTRI ABBINAMENTI

Pantahinaikos-Athletic Bilbao

Osijek-Austria Vienna

Apollon Limassol-Midtjylland

Stella Rossa-Krasnodar

FH-Braga

Brugge-AEK

Everton-Hajduk

Maritimo-Dinamo Kiev

Vitorul-Salisburgo

Domzale-Marsiglia

Ajax-Rosenborg

Partizan-Videoton

Altach-Maccabi Tel Aviv

Utrecht-Zenit

BATE Borisov-Oleksandriya

Legia-Sheriff

Dinamo Zagabria-Skenderbeu

Viktoria Plzen-AEK Larnaca

Ludogorets-Suduva

PAOK-Ostersunds