Europa League, Milan-Rijeka: Montella cambia ancora

Dodicesima formazione diversa in 12 partite: Vincenzo Montella cambia ancora il Milan e fa qualche esperimento contro il Rijeka, per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Il tecnico conferma il 3-5-2, ma rispetto alla sconfitta con la Sampdoria lascia nella formazione titolare solo 5 giocatori.



Tra i pali andrà infatti Donnarumma, perché il turnover in porta non è prevista, in difesa Musacchio viene affiancato a Bonucci e Romagnoli, mentre Zapata resta addirittura a casa, non convocato, a centrocampo ci saranno ancora Abate a destra, vista anche l'assenza dell'infortunato Calabria, e Kessie a dargli una mano, anche perché Montolivo è ancora fuori. Tutti nuovi gli altri: Locatelli sostituisce Biglia (anche lui non convocato), Calhanoglu farà la mezzala sinistra, Borini per la prima volta farà l'esterno sinistro. Davanti spazio a Cutrone e al bomber di coppa André Silva. Nell'elenco dei convocati trovano spazio il giovane Gabbia e Paletta, non c'è Gomez. Andranno in panchina Rodriguez, Suso, Bonaventura e Kalinic.