Europa League: Milan incolore, l'Atalanta rimanda la festa

Il Milan non trova neanche in Europa la medicina giusta per guarire dai mali dell'ultimo periodo, ad Atene finisce 0-0 contro l'Aek nella quarta partita del gruppo D di Europa League. Un risultato utile a conservare il primo posto con tre punti di differenza sui greci ma non a conquistare la matematica qualificazione ai sedicesimi, rinviata di tre settimane quando a San Siro arriverà l'Austria Vienna terzo nel girone.



Ma preoccupa ancora la qualità della prestazione, incolore come la seconda parte della ripresa contro la Juventus e più in generale figlia delle difficoltà delle ultime settimane. Montella fa ampio turnover ma le risposte sono più o meno le stesse dei titolari, ritmi bassi, scarsa aggressività a centrocampo, poco aiuto dalle fasce e attacco che, di conseguenza, punge poco.



Nel primo tempo sono zero i palloni giocati dai rossoneri nell'area avversaria, va un po' meglio con l'ingresso di Suso al posto di Cutrone, lo spagnolo regala un po' di vivacità nella prima parte della ripresa quando arriva anche il palo pieno colpito da Montolivo (tra i migliori dei suoi assieme al rientrante Bonucci) al 56'. Ma è un fuoco di paglia visto che pian piano i greci ritornano sul pezzo, chiudono gli spazi al Milan e provano qualche sortita offensiva con tiri da fuori quasi mai pericolosi per Donnarumma. Insomma, uno 0-0 giusto ma che non aiuta Montella a blindare la panchina.

APOLLON LIMASSOL-ATALANTA 1-1

L'Atalanta pareggia 1-1 contro l'Apollon Limassol in trasferta e vede sfumare la qualificazione ai sedicesimi di finale con due turni di anticipo al 93' ma mantiene comunque la vetta del girone (in coabitazione con il Lione). A Nicosia, dopo un avvio a ritmi troppo blandi, i nerazzurri passano con il rigore di Ilicic al 35', penalty conquistato dallo stesso sloveno che subisce l'ingenuo fallo in area di Alef. Nel finale di tempo Atalanta vicina al bis quando lo scambio Hateboer-Ilicic viene deviato ancora da Alef che però sfiora solamente l'autogol. Nella ripresa palo di Petagna su sviluppi di calcio d'angolo, poi gestione della partita da parte della squadra di Gasperini che però si fa beffare da Zelaya lasciato libero di colpire di testa in area proprio allo scadere.