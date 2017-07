Europa League, Milan: fuori Paletta, Bacca, Sosa e Calhanoglu

Le scelte di Montella per la trasferta di Europa League a Craiova rivelano un paio di cose, alcune magari già note: Bacca, Paletta e Sosa non partono perché sono sul mercato e non rientrano nei piani della società. Un giocatore per reparto, dunque, pronto a uscire. Tra i convocati ci sono altri nomi eccellenti: Bonucci e Biglia perché non iscritti alla lista Uefa (problemi burocratici), Romagnoli e Suso perché infortunati, la sorpresa è l'esclusione di Hakan Calhanoglu, giudicato evidentemente fuori condizione nonostante i progressi mostrati in amichevole. Viene da sei mesi di inattività, Montella vuole dargli un po' di tempo. Nella lista c'è invece Andrea Conti, che sembrava destinato a restare in Italia.



Ecco l'elenco dei convocati.



PORTIERI: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, Conti, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Niang, André Silva.