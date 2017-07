Europa League: Milan, ecco i potenziali avversari

Primo turno preliminare di Europa League completato: eliminato il Vojvodina, giustiziere della Samp due estati fa, fuori anche l'Olimpia Lubiana, che fu avversario del Milan nella Champions League del 1992-93, avanza la Stella Rossa, il club che rimanda all'inizio dell'epopea europea rossonera con la famosa partita interrotta dalla nebbia e poi vinta ai rigori dalla squadra di Sacchi. Il Milan entrerà in scena nel terzo turno preliminare con andata giovedì 27 luglio e ritorno il 4 agosto.



Ecco i risultati delle gare di ritorno (tra parentesi l'andata, in neretto le qualificate).



AEL Limassol (Cip)-St Josephs (Gib) 6-0 (4-0)

Dacia Chisinau (Mol)-Shkendija (Mac) 0-4 (0-3)

Milsami (Mol)-Fola (Lus) 1-1 (1-2)

Ordabasy (Kaz)-Siroki Brijeg (Bos) 0-0 (0-2)

Pelister (Mac)-Lech Poznan (Pol) 0-3 (0-4)

Suduva (Lit)-Soligorsk (Bie) 2-1 (0-0)

Tirana (Alb)-Maccabi Tel Aviv (Isr) 0-3 (0-2)

Jelgava (Let)-Ferencvaros (Ung) 0-1 (0-2)

Rabotnicki (Mac)-Tre Penne (San) 6-0 (1-0)

Atlantas (Lit)-K. Almaty (Kaz) 1-2 (0-6)

Flora (Est)-Domzale (Slo) 2-3 (0-2)

Gandzasar (Arm)-Mladost Podgorica (Mon) 0-3 (0-2)

HJK Helsinki (Fin)-Connah's Q. (Gal) 3-0 (0-1)

SJK (Fin)-KR Reykjavik (Isl) 0-2 (0-0)

Trakai (Lit)-St. Johnstone (Sco) 1-0 (2-1)

FK Liepaja (Let)-Crusaders (Nir) 2-0 (1-3)

AIK Stoccolma (Sve)-Klaksvik (Far) 5-0 (0-0)

Botev Plovdiv (Bul)-Partizani (Alb) 1-0 (3-1)

Differdange (Lus)-Zira (Aze) 1-2 (0-2)

Dunav Ruse (Bul)-I. Pavlodar (Kaz) 0-2 (0-1)

Inter Baku (Aze)-Mladost (Ser) 2-0 (3-0)

Ruzomberok (Svk)-Vojvodina (Ser) 2-0 (1-2)

Slovan Bratislava (Svk)-Pyunik (Arm) 5-0 (4-1)

Torpedo Kutaisi (Geo)-Trencin (Svk) 0-3 (1-5)

Vaduz (Lie)-Bala Town (Gal) 3-0 (2-1)

Bangor City (Gal)-Lyngby (Dan) 0-3 (0-1)

Runavik (Far)-Dinamo Minsk (Bie) 0-2 (1-2)

B36 Torshavn (Far)-Kalju (Est) 1-2 (1-2)

Prishtina (Kos)-Norrkoping (Sve) 0-1 (0-5)

Sarajevo (Bos)-Zaria Balti (Mol) 7-7 d.c.r. (1-2)

O. Lubiana (Slo)-VPS (Fin) 0-1 (0-1)

Altach (Aut)-Chikhura (Geo) 1-1 (1-0)

Floriana (Mal)-Stella Rossa (Ser) 3-3 (0-3)

Folgore (San)-Valletta (Mal) 0-1 (0-2)

Gorica (Slo)-Shirak (Arm) 2-2 (2-0)

Jagiellonia (Pol)-Dinamo Batumi (Geo) 4-0 (1-0)

Sant Julia (And)-Skenderbeu (Alb) 0-5 (0-1)

Sutjeska (Mon)-Levski Sofia (Bul) 0-0 (1-3)

Vasas (Ung)-Beitar Gerusalemme (Isr) 0-3 (3-4)

Zeta (Mon)-Zeljeznicar (Bos) 2-2 (0-1)

Ballymena (Nir)-Odd (Nor) 0-2 (0-3)

Coleraine (Nir)-Haugesund (Nor) 0-0 (0-7)

Cork City (Irl)-Levadia (Est) 4-2 (2-0)

Derry City (Nir)-Midtjylland (Dan) 1-4 (1-6)

Osijek (Cro)-Santa Coloma (And) 4-0 (2-0)

Shamrock Rovers (Irl)-Stjarnan (Isl) 1-0 (1-0)

Lincoln (Gib)-AEK Larnaca (Cyp) 1-1 (0-5)

Valur (Isl)-Ventspils (Let) 1-0 (0-0)



Così al secondo turno (andata 13 luglio, ritorno 20 luglio)



Botev Plovdiv-Beitar Gerusalemme

Apollon-Zaria Balti

Rabotnicki-Dinamo Minsk

Slovan Bratislava-Lyngby

Shamrock Rovers-Mlada Boleslav

Zeljeznicar-AIK Stockholm

AEK Larnaca-Cork City

K. Almaty-Skenderbeu

Panionios-Gorica

Zira-Astra

Haugesund-Lech Poznan

Brondby-VPS

Norrkoping-Trakai

Hajduk Spalato-Levski Sofia

Kalju-Videoton

Maccabi Tel Aviv-KR Reykjavik

Valletta-Utrecht

Ruzomberok-Brann

FK Liepaja-Suduva

Gabala-Jagiellonia

Niedercorn-AEL Limassol

Altach-Brest

Östersunds-Galatasaray

Inter Baku-Fola

Vaduz-Odd

Valur-Domzale

I. Pavlodar-Stella Rossa

Aberdeen-Siroki Brijeg

Ferencvaros-Midtjylland

Sturm Graz-Mladost Podgorica

Shkendija-HJK Helsinki

Trencin-Yehuda

Osijek-Lucerna