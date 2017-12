Europa League, Milan e Atalanta ai sedicesimi di finale

Milan e Atalanta volano ai sedicesimi di Europa League con una giornata d'anticipo. L'undici di Montella batte 5-1 l'Austria Vienna a San Siro ed è anche sicuro del primo posto nel gruppo D grazie al 2-2 tra Aek Atene e Rijeka. I nerazzurri passano con lo stesso punteggio sul campo dell'Everton e per il primato nel gruppo E dovranno aspettare l'ultimo turno con il Lione, appaiato ai bergamaschi a quota 11 (all'andata la sfida è terminata 1-1 e la differenza reti al momento premia gli orobici).



MILAN-AUSTRIA VIENNA 5-1

L'avvio dei rossoneri è discreto (colpo di testa alto di Cutrone) ma al 21' Monschien gela San Siro. La punta austriaca scatta sul filo del fuorigico, evita Donnarumma (uscita disastrosa) e deposita in rete. Inutile il tentativo di salvataggio di Bonucci: il pallone passa sotto le gambe del capitano milanista intervenuto in scivolata. La squadra di Montella patisce il colpo prima di trovare il pari al 27' con Rodriguez: lo svizzero, lasciato colpevolmente solo, non sbaglia da due passi sul traversone di Borini 'spizzato' da André Silva. Galvanizzati dal gol i padroni di casa si gettano in avanti rendendosi pericolosi con Kessié e Biglia. Il forcing produce i suoi frutti al 36': André Silva intercetta la punizione di Rodriguez e batte di destro Pentz. 6' più tardi Cutrone firma il tris di testa sfruttando il cross di Borini e la grave indecisione di Pentz. Nel secondo tempo il Diavolo dà vita a un tiro a segno anche se soffre qualche accelerazione del veloce Felipe Pires. Al 70' André Silva finisce ancora nel tabellino dei marcatori con una girata di destro (per l'ex Porto sono 8 le reti in questa edizione di Europa League: superato il record di Virdis in questa competizione con la maglia rossonera), così come Cutrone che chiude i conti nel recupero.



EVERTON-ATALANTA 1-5

I nerazzurri partono a razzo e trovano il gol al 12': tap-in vincente di Cristante sul rinvio non impeccabile di Williams dopo un grande affondo di Castagne sulla destra. La reazione dei Toffees porta alla doppia chance: Berisha si oppone al tentativo di Mirallas e sulla respinta Sandro Ramirez non inquadra la porta. Tocca quindi a Toloi fare le veci dell'estremo difensore albanese salvando sulla linea il tiro a botta sicura di Davies. In avvio di ripresa l'Atalanta ha la grande occasione per chiudere i conti ma il Papu Gomez si fa parare da Robles il rigore concesso per fallo di Williams ai danni di Cristante. Gli orobici non si demoralizzano e vanno a un passo dal raddoppio con lo scatenato Cristante, De Roon e Hateboer. Il 2-0 è soltanto rinviato: al 64' Cristante, sempre lui, mette al sicuro il risultato grazie a uno splendido stacco aereo (calcio d'angolo di Gomez). L'Everton riapre però i giochi 7 minuti dopo: il diagonale di Sandro Ramirez supera Berisha. Nel finale gli inglesi tentano un assalto ma gli ospiti reggono e anzi dilagano con Gosens (splendido mancino) e la doppietta di Cornelius (rasoterra di destro e colpo di testa). E' festa grande per Gasperini.