Europa League, Milan-Craiova 2-0: rossoneri al playoff

Un gol in più dell'andata, molto meno sofferenza, l'entusiasmo di San Siro e - soprattutto - la qualificazione al playoff di Europa League. La serata torrida di Milan e Universitatea Craiova, oltre 40 gradi percepiti nel momento più caldo, si conclude con il 2-0 dei rossoneri che fa il paio con l'1-0 dell'andata e lancia la squadra di Vincenzo Montella un passetto in più vicino ai gironi europei.



Una pratica che viene chiusa virtualmente dopo nove minuti, il tempo che ci mette Bonaventura ad avventarsi su un pallone vagante in mezzo all'area e a sbloccare il match. Un premio per un giocatore fondamentale che rientra dal lungo infortunio dello scorso anno, un premio anche ai 65.763 presenti allo stadio (nuovo record per un preliminare di Europa League, battuto Dortmund-Wolfsburg del 2015 di circa 600 spettatori). Conti si muove come un'ala aggiunta, Kessié è già a suo agio nel centrocampo rossonero e Cutrone continua a timbrare il cartellino - sia come prestazione che come gol vero e proprio, visto che il raddoppio è da attaccante di razza, al 51' -, la condizione fisica cresce e Montella può essere soddisfatto.



I rumeni di Devis Mangia non sono avversari di prestigio ma anche Calhanoglu e André Silva, quando entrano, lanciano lampi di classe mentre Donnarumma, con un pizzico di fortuna, compie un grande miracolo al 20' riconciliandosi definitivamente con il popolo rossonero. Gli unici nei riguardano qualche sbavatura dei due difensori centrali - ma mancavano sia Bonucci che Romagnoli -, qualche errore di troppo di Locatelli e la poca diligenza in copertura di Niang, comunque positivo in fase offensiva, che a volte mette nei guai pure Rodriguez. Nulla di tragico e comunque normale all'alba di una nuova stagione: Montella può essere contento.