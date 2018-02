Europa League, Milan avanti, Atalanta tradita da Berisha

Passa il Milan, ed era quello che tutti si aspettavano, dopo il sorteggio e soprattutto dopo il 3-0 in Bulgaria. Non passa l'Atalanta ed è una beffa perché il Dortmund trova il pareggio soltanto nel finale e mette fine alla favola di Gasperini e della sua banda. Gattuso batte 1-0 il Ludogorets, Gasperini ha sognato a lungo lo stesso risultato col Borussia dopo aver perso 3-2 in Germania ma agli ottavi di Europa League ci vanno i tedeschi anche per colpa degli errori del Papu Gomez (che si è divorato il 2-0) e di Berisha, colpevole sul pari di Schmelzer.



Gattuso manda in campo sette giocatori nuovi rispetto alla partita contro la Sampdoria, confermando solo Romagnoli, Rodriguez, Montolivo (che molto probabilmente tornerà in panchina domenica a Roma) e Cutrone, schierato nell'inedita posizione di ala sinistra. Ed è proprio il giovanissimo attaccante a interpretare alla perfezione il nuovo ruolo confezionando, col piede sbagliato, il perfetto assist per l'1-0 di Borini, al terzo gol nelle ultime quattro partite. Poi, certo, ovviamente non può essere il Milan visto quattro giorni fa: le motivazioni sono diverse, gli interpreti anche e il ritmo è inevitabilmente più lento. Ma tutto sommato la gestione del vantaggio è buona e Antonio Donnarumma non corre mai grandi rischi e solo su una disattenzione di Locatelli i rossoneri rischiano di subire il pari. Col passare dei minuti il Ludogorets, che era comunque partito con l'atteggiamento giusto, si spegne e per i rossoneri è manna dal cielo, con Cutrone che sfiora il 2-0, Kalinic che rientra dopo l'infortunio e con un po' di benzina preziosa risparmiata per il campionato.



Gasperini cerca l'impresa con quella che è diventata, strada facendo, la formazione titolare, cioè senza centravanti, con Petagna e Cornelius entrambi in panchina, De Roon a centrocampo e Cristante dietro Ilicic e Gomez. Ma al di là dei giocatori, è l'atteggiamento che colpisce: per 25-30 minuti l'Atalanta surclassa il Dortmund per intensità e capacità di attaccare e difendere in blocco. Il gol è casuale per l'uscita sbagliata di Burki, non se pensiamo che i nerazzurri segnano spesso sugli sviluppi dei corner con i propri difensori: stavolta è Toloi a insaccare all'11' facendo impazzire il Mapei Stadium. Cristante spreca il possibile raddoppio dopo un inserimento perfetto, poi prima dell'intervallo il Dortmund cresce e qualche difficoltà la crea all'Atalanta, con Batshuayi che si vede ribattare una conclusione a botta sicura da un avversario. Nella ripresa, però, l'inerzia del match cambia ancora: i bergamaschi ritrovano le energie e sono più pericolosi, soprattutto con Ilicic, che in contropiede sfiora il raddoppio, e Gomez, che si divora il 2-0 a tu per tu col portiere. Il Dortmund non molla e serve una prodezza di Berisha su Schürrle per evitare la beffa, ma il portiere tradisce poco dopo facendosi sfuggire il pallone sul tiro senza pretese di Reus e consentendo a Schmelzer il facile tap-in dell'1-1 all'84'