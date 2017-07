Europa League, Mancini vince grazie a Criscito, Psv k.o.

Qualche sorpresa nell'andata nel terzo turno preliminare di Europa League: non lo è la vittoria dello Zenit di Mancini sul campo dello Yehuda, in Israele, lo è di sicuro il primo marcatore, l'italiano Criscito. Gol che non t'aspetti anche a Bucarest: lo segna Rivaldinho, figlio del grande Rivaldo, ex Barcellona e Milan, permettendo alla Dinamo di pareggiare 1-1 con l'Athletic Bilbao. Sconfitte a sorpresa, invece, per Psv, che cade in casa contro l'Osijek, e per il Sion di Tramezzani, travolto 3-0 in Lituania.



Ecco i risultati delle gare cominciate prima delle 18.



Mlada Boleslav (R. Cec.)-Skenderbeu (Alb) 2-1

Olimpik Donetsk (Ucr)-PAOK (Gre) 1-1

Trakai (Lit)-Shkendija (Mac) 2-1

Maccabi Tel Aviv (Isr)-Panionios (Gre) 1-0

AEK Larnaca (Cip)-Din. Minsk (Bie) 2-0

AIK Stockholm (Sve)-Braga (Por) 1-1

Krasnodar (Rus)-Lyngby (Dan) 2-1

Östersunds (Sve)-Fola (Lus) 1-0

PSV (Ola)-Osijek (Cro) 0-1

Sturm Graz (Aut)-Fenerbahce (Tur) 1-2

Suduva (Lit)-Sion (Svi) 3-0

Utrecht (Ola)-Lech Poznan (Pol) 0-0

Astra (Rom)-Oleksandriya (Ucr) 0-0

Botev Plovdiv (Bul)-Maritimo (Por) 0-0

Dinamo Bucurest (Rom)-Athletic Bilbao (Spa) 1-1

Yehuda (Isr)-Zenit (Rus) 0-2