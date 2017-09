Europa League, Mancini avanti col ribaltone, Ajax fuori

Mancini ringrazia Kokorin, ribalta la sconfitta dell'andata in Olanda e si qualifica alla fase a gironi di Europa League: lo Zenit batte 2-0 l'Utrecht ai supplementari con la doppietta del più forte giocatore russo del momento e sarà così una delle squadre più forti della competizione. Fuori il Fenerbahce, che si fa battere anche al ritorno dal Vardar, e l'Ajax, eliminato dal Rosenborg. Avanti Everton (primo gol del neo acquisto Sigurdsson), Athletic Bilbao e Marsiglia.



Ecco tutti i risultati dei playoff di Europa League



Aek Larnaca (Cip)-Plzen (R.Cec.) 0-0 (and. 1-3)

Dinamo Kiev (Ucr)-Maritimo (Por) 3-1 (0-0)

Maccabi Tel Aviv (Isr)-Altach (Aut) 2-2 (1-0)

Oleksandriya (Ucr)-Bate Borisov (Bie) 1-2 (1-1)

Östersunds (Sve)-Paok Salonicco (Gre) 2-0 (1-3)

Sheriff Tiraspol (Mol)-Legia Varsavia (Pol) 0-0 (1-1)

Salisburgo (Aut)-Viitorul (Rom) 4-0 (3-1)

Zenit (Rus)-Utrecht (Ola) 2-0 d.t.s. (0-1)

Fenerbahce (Tur)-Vardar (Mac) 1-2 (0-2)

Suduva (Lit)-Ludogorets (Bul) 0-0 (0-2)

Aek Atene (Gre)-Bruges (Bel) 3-0 (0-0)

Midtjylland (Dan)-Apollon (Cip) 1-1 (2-3)

Skenderbeu (Alb)-Dinamo Zagabria (Cro) 0-0 (1-1)

Videoton (Ung)-Partizan (Ser) 0-4 (0-0)

Athletic Bilbao (Spa)-Panathinaikos (Gre) 1-0 (3-2)

Braga (Por)-Hafnarfjordur (Isl) 3-2 (2-1)

Marsiglia (Fra)-Domzale (Slo) 3-0 (1-1)

Rosenborg (Nor)-Ajax (Ola) 3-2 (1-0)

Shkendija (Mac)-Milan (Ita) 0-1 (0-6)

Hajduk Spalato (Cro)-Everton (Ing) 1-1 (0-2)

Stella Rossa (Ser)-Krasnodar (Rus) 2-1 (2-3)

Austria Vienna (Aut)-Osijek (Cro) 0-1 (2-1)