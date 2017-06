Europa League, Manchester United ai quarti. Con un tacco di Ibra...

Ha colpito un palo, ha sprecato un’occasione o forse due, poi Zlatan Ibrahimovic ha deciso a modo suo, con un assist di tacco (forse non proprio volontario) per il gol partita di Mata. Il Manchester United batte 1-0 il Rostov e rispetta il pronostico, faticando a vincere e rischiando anche qualcosina nel finale, con qualche intervento provvidenziale di Romero: Mourinho, in ansia per l'infortunio di Pogba, resta il favorito nella corsa all’Europa League e intanto conquista i quarti. Tra le sue avversarie ci sarà anche lo Schalke che firma l’impresa della serata: la squadra di Gelsenkirchen, dopo l’1-1 all’andata nel derby con il Gladbach, va sotto 2-0 in trasferta, ma nella ripresa con Goretzka e un rigore di Bentaleb trova il 2-2 che la manda avanti. Tutto come previsto nelle altre due gare: l’Ajax ribalta la sconfitta di Copenaghen e vince 2-0, l’Anderlecht ripete l’1-0 di giovedì scorso contro l’Apoel con il gol di Acheampong.



Le prime squadre qualificate sono state Besiktas, Celta Vigo e Genk. La formazione turca, dopo l'1-1 dell'andata, batte 3-1 l'Olympiakos. Aboubakar sblocca il match al 10' e Babel raddoppia al 22' su assist di Qauresma. Elyonoussi accorcia le distanze al 31' mentre 8 minuti più tardi Aboubakar lascia i compagni di squadra in 10 (rosso diretto per una testata). Nonostante l'inferiorità numerica la formazione di Gunes resiste e anzi dilaga trovando la terza rete ancora con Babel al 75' e la quarta con Tosun all'84'. .



I gol di Mallo al 52' e Aspas all'80' regalano al Celta Vigo il successo sul campo del Krasnodar bissando così la vittoria di misura (2-1) ottenuta anche all'andata. Nessun problema per il Genk che aveva già ipotecato il passaggio del turno una settimana fa superando 5-2 in trasferta il Gent. Alla Cristal Arena Castagne al 20' porta avanti i padroni di casa prima del pareggio di Vestraete a 6' dal termine.