Europa League, Maldini: "Avversari alla portata del Milan"

Paolo Maldini esprime soddisfazione per il sorteggio di Europa League. "Direi che siamo felici perché è sicuramente un girone alla nostra portata" ammette il dirigente del Milan.



"Rapporto da ricostruire con l'Uefa? Non credo - aggiunge l'ex capitano rossonero - l'Uefa bisogno del Milan, perchè ha scritto una pagina determinante nella storia delle sue competizioni. Se il Milan si comporterà bene dal punto di vista finanziario, non ci saranno più problemi".



La vittoria della competizione garantisce l'accesso diretto alla Champions: "Non dobbiamo contare solo sull'EL. Noi possiamo competere per arrivare tra le prime quattro in campionato e fare un'ottima Europa League".



Secondo Gattuso al Diavolo manca ancora la giusta mentalità: "La squadra è abbastanza giovane. Avere giocatori di esperienza come Higuain può aiutarci in questo senso. La mia presenza è quella di un dirigente nuovo, che ha poca esperienza in questo ambito, ma tanta in campo. Ci stiamo dividendo i ruoli io e Leonardo. Andare a Milanello a parlare con Gattuso e condividere il suo lavoro credo possa dare all'ambiente qualcosa in più".