Europa League: Ludogorets-Milan 0-3, B. Dortmund-Atalanta 3-2

Avvio di gara sofferto per i rossoneri che subiscono la pressione della squadra bulgara. Al 5' Lukoki prima sfiora il bersaglio grosso su punizione dalla sinistra e poi chiama Donnarumma alla respinta con i pugni direttamente da calcio d'angolo. La squadra di Gattuso commette molti errori nella costruzione del gioco ma con il passare dei minuti sembra crescere e si fa vedere dalle parti di Renan con Cutrone , murato da Plastun . Si tratta però di un'illusione: il Diavolo ricomincia a faticare tremendamente e l'undici di Dimitrov spreca una buona chance con Swierczok che non approfitta della pessima uscita di Donnarumma. Nel finale di frazione il Milan finalmente accelera: Bonaventura , dopo un ottimo dribbling, lascia partire un potente sinistro che lambisce la traversa. E' il preludio alla rete del vantaggio a firma del solito Cutrone : al 45' il centravanti sfiora di testa quel tanto che basta sul traversone di Calhanoglu dal lato mancino. All'inizio del secondo tempo i padroni di casa alzano il ritmo e vanno vicinissimi al pari: la botta di destro di Dyakov colpisce l'incrocio dei pali. Nel momento più difficile i rossoneri trovano il raddoppio: Ricardo Rodriguez (entrato al posto di Abate) trasforma al 63' il rigore concesso dall'arbitro Milorad per intervento falloso di Moti ai danni di Cutrone. Il 2-0 di fatto chiude il match perchè il Milan controlla con relativa tranquillità e Gattuso, in vista dello scontro diretto con la Sampdoria a San Siro, concede un po' di riposo ai titolari: Cutrone e Calhanoglu sono rilevati rispettivamente da André Silva e Borini . Proprio l'ex Sunderland arrotonda il punteggio nel recupero con un destro di prima intenzione.

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 3-2

La prima occasione del match capita sui piedi di Reus: il numero 11 al termine di un'azione di contropiede spedisce sul fondo da posizione favorevole graziando Berisha. La risposta dei bergamaschi è affidata a Cristante, chiuso all'ultimo da Papastathopoulos: sul corner seguente Caldara in tuffo di testa non riesce a indirizzare la sfera in rete. In un continuo susseguirsi di emozioni i padroni di casa vanno a un passo dal vantaggio (il destro di Schurrle, deviato da De Roon, va a sbattere sul palo esterno) mentre la conclusione del Papu Gomez termina alta non di molto. Al 30' l'equilibrio viene rotto da Schurrle: l'esterno si inserisce centralmente soprendendo la retroguardia nerazzurra e non lascia scampo a Berisha con un tocco di destro (assist di Piszczek). I gialloneri inistono mettendo alle corde i betgamaschi, bravi comunque a reggere e ad 'addormentare' il gioco nella parte conclusiva del primo tempo.



Nella ripresa l'Atalanta agguanta il pari al 51': Spinazzola mette in mezzo, Ilicic sfrutta un intervento a vuoto di Toljan e batte di sinistro Burki. 5' più tardi lo sloveno firma il sorpasso insaccando dopo una corta respinta dell'estremo difensore svizzero sul tiro cross di Cristante. Galvanizzati dal ribaltone gli orobici restano in avanti alla caccia del tris ma al 65' vengono raggiunti. Toloi perde ingenuamente palla dando il via all'azione che porta alla rete di Batshuayi: l'ex Chelsea fa secco Berisha di destro. Il portiere albanese, 60 secondi dopo, sbarra la strada in maniera provvidenziale a Pulisic. Nella parte conclusiva della sfida il Dortmund va all'assalto e Batshuayi in diagonale supera al 91' Berisha ins eguito a una respinta imprecisa di Toloi.