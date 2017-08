Europa League, lo Zenit di Mancini ko in Olanda

Brutta sconfitta per lo Zenit San Pietroburgo, i russi di Mancini cadono in Olanda contro l'Utrecht nell'andata del playoff di Europa League. Decide una rete di Labyad al 77', bravo a raccogliere la difettosa respinta di Lunev (schierato al posto di Lodygin) sul primo tentativo di Dessers. Nel finale lo Zenit rischia anche di subire il raddoppio ma il portiere dei russi è bravo a respingere due volte su Ayoub.



Partita negativa per lo Zenit (in campo Criscito e l'ex Roma Paredes) che, all'interno di uno scialbo primo tempo, aveva già rischiato di andare sotto con Dessers mentre Jensen non aveva rischiato nulla. Tra otto giorni il ritorno allo stadio Krestovskij, al Mancio servirà segnare due gol senza subirne oppure uno per andare ai supplementari.