Europa League, Lione-Everton 3-0, Villarreal ok con Bacca

Una sola qualificata ai sedicesimi di Europa League dopo le prime 12 gare della quarta giornata. A superare il turno in anticipo è la Dinamo Kiev che grazie all'1-0 sullo Young Boys si assicura il passaggio del turno. Il big match Lione-Everton finisce 3-0: Traoré, Aouar e Depay travolgono i Toffees nella ripresa. La quarta giornata riserva anche qualche sorpresa: a Mosca il risultato più clamoroso perché la Lokomotiv, che in Russia è prima davanti allo Zenit di Mancini, perde in casa con i moldavi dello Sheriff Tiraspol e ora rischia l'eliminazione. Il Villarreal, reduce da due pari di fila, vince a Praga contro lo Slavia grazie anche all'ex milanista Carlos Bacca, al secondo gol consecutivo dopo quello in campionato all'Atletico Madrid. I tedeschi dell'Hoffenheim vengono raggiunti nel recupero a Istanbul e restano lontani da Ludogorets e Braga. Nel girone del Milan colpaccio dell'Austria Vienna che travolge 4-1 il Rijeka.



TUTTI I RISULTATI (Clicca qui per tutte le classifiche)



GIRONE A

Maccabi Tel Aviv-Astana 0-1 Twumasi al 13' s.t.

Slavia Praga-Villarreal 0-2 Bacca al 15' p.t.; autorete di Zelaya al 44' s.t.



GIRONE B

Partizan Belgrado-Skenderbeu 2-0 Tosic al 39' p.t.; Tawamba al 21' s.t.

Young Boys-Dinamo Kiev 0-1 Buyalskiy al 25' s.t.



GIRONE C

Basaksehir-Hoffenheim 1-1 Grillitsch (H) al 2', Visca (B) al 48' s.t.

Ludogorets-Braga 1-1 Marcelinho (L) al 24', Fransergio (B) al 38' s.t.



GIRONE D

Aek Atene-Milan 0-0

Rijeka-Austria Vienna 1-4 Prokop (A) al 41' p.t.; Pavicic (R) al 16', Prokop (A) al 17', Serbest (A) al 29', Monschein (A) al 38' s.t.



GIRONE E

Apollon Limassol-Atalanta 1-1 Ilicic (At) al 35' p.t. su rigore; Zelaya (AL) al 48' s.t.

Lione-Everton 3-0 Traoré al 23', Aouar al 31', Depay al 43' s.t.



GIRONE F

Copenaghen-Zlin 3-0 Luftner al 40' p.t.; Verbic al 4' e al 47' s.t.

Lokomotiv Mosca-Sheriff Tiraspol 1-2 Farfan (L) al 26', Badibanga (S) al 41' p.t.; Brezovec (S) al 16' s.t.