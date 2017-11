Europa League, Lione-Everton 3-0, Arsenal e Zenit ai sedicesimi

Sono cinque le squadre qualificate ai sedicesimi di Europa League dopo la quarta giornata. Dopo le gare delle 19 a superare per prima il turno in anticipo è la Dinamo Kiev che grazie all'1-0 sullo Young Boys si assicura il passaggio del turno. Poi, in serata, arrivano anche le feste della Lazio (unica a punteggio pieno), Arsenal, Zenit e Steaua Bucarest. Ai Gunners basta il sofferto 0-0 con la Stella Rossa, a Mancini il pari ottenuto al 93' sul campo del Rosenborg grazie a Kokorin, ai romeni l'1-1 con l'Hapoel Beer Sheva.



Il big match Lione-Everton finisce 3-0: Traoré, Aouar e Depay travolgono i Toffees nella ripresa. La quarta giornata riserva anche qualche sorpresa: a Mosca il risultato più clamoroso perché la Lokomotiv, che in Russia è prima davanti allo Zenit di Mancini, perde in casa con i moldavi dello Sheriff Tiraspol e ora rischia l'eliminazione. Il Villarreal, reduce da due pari di fila, vince a Praga contro lo Slavia grazie anche all'ex milanista Carlos Bacca, al secondo gol consecutivo dopo quello in campionato all'Atletico Madrid. I tedeschi dell'Hoffenheim vengono raggiunti nel recupero a Istanbul e restano lontani da Ludogorets e Braga. Nel girone del Milan colpaccio dell'Austria Vienna che travolge 4-1 il Rijeka.



Il Marsiglia, sconvolto dall'espulsione di Evra prima della partita, perde sul campo del Vitoria Guimaraes, ma resta comunque al secondo posto con buone possibilità di superare il turno. Si rimettono in corsa anche le due tedesche Hertha e Colonia con i primi tre punti, così come l'Athletic Bilbao, che piega l'Ostersunds capolista con il gol dell'eterno Aduriz.



TUTTI I RISULTATI (Clicca qui per tutte le classifiche)



GIRONE A

Maccabi Tel Aviv-Astana 0-1 Twumasi al 13' s.t.

Slavia Praga-Villarreal 0-2 Bacca al 15' p.t.; autorete di Zelaya al 44' s.t.



GIRONE B

Partizan Belgrado-Skenderbeu 2-0 Tosic al 39' p.t.; Tawamba al 21' s.t.

Young Boys-Dinamo Kiev 0-1 Buyalskiy al 25' s.t.



GIRONE C

Basaksehir-Hoffenheim 1-1 Grillitsch (H) al 2', Visca (B) al 48' s.t.

Ludogorets-Braga 1-1 Marcelinho (L) al 24', Fransergio (B) al 38' s.t.



GIRONE D

Aek Atene-Milan 0-0

Rijeka-Austria Vienna 1-4 Prokop (A) al 41' p.t.; Pavicic (R) al 16', Prokop (A) al 17', Serbest (A) al 29', Monschein (A) al 38' s.t.



GIRONE E

Apollon Limassol-Atalanta 1-1 Ilicic (At) al 35' p.t. su rigore; Zelaya (AL) al 48' s.t.

Lione-Everton 3-0 Traoré al 23', Aouar al 31', Depay al 43' s.t.



GIRONE F

Copenaghen-Zlin 3-0 Luftner al 40' p.t.; Verbic al 4' e al 47' s.t.

Lokomotiv Mosca-Sheriff Tiraspol 1-2 Farfan (L) al 26', Badibanga (S) al 41' p.t.; Brezovec (S) al 16' s.t.



GIRONE G

Steaua Bucarest-Hapoel Beer Sheva 1-1 Coman (S) al 31', Sahar (H) al 37' p.t.

Viktoria Plzen-Lugano 4-1 Krmencik (V) al 4', Mariani (L) al 15', Krmencik (V) al 19', Horava (V) al 46' p.t.; Cermak (V) al 12' s.t.



GIRONE H

Arsenal-Stella Rossa 0-0

Colonia-BAte Borisov 5-2 Zoller (C) al 16', Milunovic (B) al 31', Signevich (B) al 34' p.t.; Osako (C) al 9', Guirassy (C) al 18', Osako (C) al 37', Jojic (C) al 45' s.t.



GIRONE I

Salisburgo-Konyaspor 0-0

Vitoria Guimaraes-Marsiglia 1-0 Hurtado al 35' s.t.



GIRONE J

Athletic Bilbao-Ostersunds 1-0 Aduriz al 25' s.t.

Hertha Berlino-Zorya Luhansk 2-0 Selke al 16' p.t. e al 28' s.t.



GIRONE K

Lazio-Nizza 1-0 autorete di Le Marchand al 47' s.t.

Vitesse-Zulte Waregem 0-2 Olayinka al 3' p.t.; Kaya al 25' s.t.



GIRONE L

Real Sociedad-Vardar Skopje 3-0 Juanmi al 31' p.t.; De la Bella al 24', Bautista al 36' s.t.

Rosenborg-Zenit 1-1 Bendtner (R) al 10' su rigore, Kokorin (Z) al 48' s.t.