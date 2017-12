Europa League: le possibili avversarie di Napoli, Milan, Lazio e Atalanta

Completo il quadro delle qualificate ai sedicesimi di Europa League con otto squadre che strappano il pass all'ultima giornata: sono Marsiglia, Athletic Bilbao, Stella Rossa, Astana, Ludogorets, Aek Atene, Copenaghen e Lokomotiv Mosca. (scorri per scoprire le possibili avversarie delle italiane)



Il Marsiglia pareggia in casa con il Salisburgo e stacca il pass, il Bilbao passa 2-0 sul campo dello Zorya e approfitta dell'1-1 dell'Ostersunds (già qualificato) per passare come primo. Bene anche la Stella Rossa che batte il Colonia in una sorta di scontro diretto ed elimina proprio i tedeschi. Lo Zenit di Mancini supera la Real Sociedad ed andrà ai sedicesimi da testa di serie, la Steaua Bucarest perde in casa e il Viktoria Plzen ne approfiatta per vincere il girone G.



L'Aek Atene strappa il quinto pareggio consecutivo, il terzo per 0-0 dopo i due ottenuti contro i rossoneri, e fa fuori l'Austria Vienna, incapace di trovare il gol che l'avrebbe proiettato al turno successivo grazie alla classifica avulsa con i greci e il Rijeka. Lo Sheriff Tiraspol soccombe 2-0 nel gelo di Copenaghen sbagliando anche un rigore: soddisfazione mancata per un soffio dal tecnico italiano Roberto Bordin, alla sua seconda esperienza da capo-allenatore dopo anni da vice e una breve parentesi alla Triestina. Dopo aver vinto il campionato moldavo, esce dall'Europa dopo aver perso la prima gara solo all'ultimo turno. Avanza, invece, la Lokomotiv Mosca, dominatrice della Premier League russa, che solo in 11 contro 10 riesce a piegare lo Zlin e chiudere il gruppo al comando.



L'impresa è dei kazaki dell'Astana, protagonisti anche in Champions nel recente passato: un gol di Anicic a Praga ha consentito il sorpasso sullo Slavia, mentre il Villarreal, nello stesso gruppo, già certo del primato e imbottito di riserve, ha perso in casa con il Maccabi Tel Aviv. Nel girone C, invece, il Ludogorets soffre sul campo dell'Hoffenheim, ma strappa il pari col gol di Wanderson e fa fuori l'Istanbul Basaksehir, che vince inutilmente a Braga per circa un tempo e ha avuto l'illusione di scavalcare i bulgari.