Europa League, le possibili avversarie del Milan

A parte il Milan, sorride solo Roberto Mancini nell'Italia che ha giocato in Europa League. Lo Zenit perde ma si qualifica contro gli israeliani del Bnei Yehuda mentre sia Tramezzani che Stramaccioni vengono eliminati: il Sion ne prende 4 dai lituani del Suduva mentre lo Sparta Praga viene eliminato dalla Stella Rossa.



Avanzano Krasnodar (3-1 al Lyngby), Austria Vienna e Dinamo Zagabria mentre l'1-1 del Fenerbahce basta ai turchi per avere la meglio sullo Sturm Graz dopo il 2-1 dell'andata. Bene anche il Marsiglia, 0-0 contro l'Ostenda in trasferta dopo il 4-2 casalingo, tris dell'Atletico Bilbao alla Dinamo Bucarest. A sorpresa, passa il Videoton che elimina il Bordeaux e tra le grandi cade pure il PSV Eindhoven contro i croati dell'Osijek. Out anche il Friburgo.



Nel sorteggio di domani, queste le squadre che può incontrare il Milan: Rosenborg (Norvegia), Hajduk Spalato (Croazia), Sheriff (Moldavia), Apollon Limassol (Cipro), Oleksandriya (Ucraina), Videoton (Bulgaria), Stella Rossa (Serbia), Skenderbeu (Albania), Utrecht (Olandra), AEK Atene (Grecia), Altach (Austria), AEK Larnaca (Cipro), FH (Islanda), Viitorul Costanta (Romania), Osijek (Croazia), Vardar (Macedonia), Domzale (Slovenia), Ostersund (Svezia), Shkendija (Macedonia), Suduva (Lettonia).