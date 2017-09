Europa League, Lazio-Zulte Waregem 2-0, Caicedo-Immobile

Non c'era un pubblico da divertire perché si giocava a porte chiuse, così vincere era più del solito la cosa che contava di più: la Lazio lo fa, senza entusiasmare e tutto sommato senza neppure rischiare più di tanto e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Europa League. La pratica Zulte la regolano Felipe Caicedo e il solito Immobile. L'attaccante di scorta nel primo tempo si muove bene provando a convincere Inzaghi che, quando ce ne sarà bisogno, potrà contare anche su di lui. L'azzurro conferma il suo straordinario momento di forma.



L'attaccante schierato titolare al posto di Immobile sblocca il risultato al 18' del primo tempo sfruttando una sponda di Marusic, bravo ad inserirsi sulla destra come a Verona. La Lazio amministra il vantaggio senza forzare e solo prima dell'intervallo va due volte vicina al gol, con un tiro da fuori di Luis Alberto e una botta di Parolo respinta dal portiere. L'occasione più ghiotta, però, è dello Zulte, con Iseka che salta Patric e poi spara sull'esterno della rete.



A inizio ripresa la Lazio sembra quasi spenta, così interviene Inzaghi mettendo in campo le stelle: dentro Immobile e Milinkovic, i giocatori migliori della rosa, al posto di Di Gennaro e Luis Alberto. A quel punto i biancocelesti riprendono in mano la partita e sfiorano il raddoppio due volte con Caicedo, che nella seconda circostanza trova l'opposizione di un reattivo Leali, ma servono anche i guanti di Strakosha per negare il gol prima a Iseka, tanto fenomenale nello scatto breve quanto "debole" nelle conclusioni, poi a Olayinka. Al 90', però, ci pensa Immobile a chiudere i conti: come in Olanda col Vitesse, segna anche quando parte dalla panchina. Ed è il tredicesimo centro in 12 partite stagionali, comprese quelle in Nazionale.