Europa League, Lazio-Vitesse 1-1, niente en-plein

Niente en-plein, ma va bene anche così. La Lazio pareggia 1-1 contro il Vitesse nella quinta giornata di Europa League e vede interrompersi la striscia di 4 vittorie consecutive che l'aveva lasciata a punteggio pieno, unico caso nel torneo, fino a stasera. A segnare il gol che consente a Inzaghi di restare almeno imbattuto è Luis Alberto, uno dei pochi titolari schierati dal 1': sul cross di Basta fa partire un destro al volo che da solo vale il prezzo del biglietto.



Senza Immobile, ma anche senza Strakosha, De Vrij, Radu, Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic (poi entrato) e Milinkovic, i biancocelesti vanno sotto al 13' dopo una bellissima punizione di Linssen. Il pari arriva poco prima dell'intervallo e di fatto chiude la partita già nel primo tempo perché nella ripresa si gioca a ritmo lentissimo, anche perché le notizie che arrivano da Nizza di fatto spengono le velleità degli olandesi, ormai sicuri di essere eliminati. La Lazio, già certa di qualificazione e primato, non ha interesse a spingere e si accontenta del pari.

INZAGHI: "PECCATO PER L'INFORTUNIO DI NANI"

Simone Inzaghi mostra soddisfazione per l'atteggiamento della sua Lazio contro il Vitesse: "Quando non hai nulla da chiedere alla classifica non è semplice. I ragazzi sono rimasti in partita malgrado lo svantaggio. Abbiamo consolidato il nostro primato e ora guardiamo a domenica con fiducia".



L'unica nota stonata è l'infortunio di Nani. Il portoghese ha giocato circa un'ora senza incidere, poi si è arreso per un dolore alla coscia: "A caldo è difficile fare diagnosi. Ha sentito qualcosa, si è fermato e nei prossimi giorni farà gli esami del caso. Sicuramente non lo avremo a disposizione per un paio di settimane".



"Ho la fortuna di essermi qualificato con due giornate di anticipo e si possono vedere tante cose buone come Murgia, anche Crecco ha fatto la sua partita" aggiunge Inzaghi.



Ora testa alla Fiorentina, dove i biancocelesti cercano una vittoria che manca ormai da quasi un mese: "Affrontiamo una squadra contro un allenatore che conosco e stimo. Pioli fa giocare i suoi con coraggio e noi dovremo cercare di recuperare in fretta da questa gara: sarà dura ma voglio una reazione da domenica".