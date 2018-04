Europa League, Lazio-Salisburgo 4-2, Inzaghi show

La rabbia passerà in secondo piano. L'immagine di Simone Inzaghi che all'intervallo se la prende con l'arbitro, così come fanno i suoi giocatori e i tifosi sugli spalti, non è quella della meravigliosa Lazio vista all'Olimpico: lo è, piuttosto, lo slalom di Felipe Anderson che cancella in un attimo le paure e fa partire finalmente la festa. Nell'andata dei quarti di Europa League i biancocelesti battono 4-2 con merito il Salisburgo al termine di una gara spettacolare, nella quale, ovviamente tenendo conto della differenza tra gli avversari affrontati, riscattano anche le batoste subite da Juventus e Roma in Champions.



La bella Lazio si vede sin dal primo momento, con Lulic che sblocca il risultato al 7' sul cross dalla destra di Basta. È il ritmo alto, più che le occasioni, ad impressionare: le due squadre in campo non si fermano mai. A rovinare un po' il match ci pensa l'arbitro che su segnalazione dell'assistente fischia un rigore molto generoso al Salisburgo per una manata di Basta a Dabbur: Berisha trasforma ed è 1-1, poi anche De Vrij e Luis Alberto chiedono un paio di rigori che in realtà non ci sono, ma fanno esplodere Inzaghi. Mentre Milinkovic, di testa, si divora il 2-1.



La ripresa è un inno al calcio spettacolo: Parolo riporta avanti i biancocelesti con un tacco magnifico su assist di Luis Alberto, il Salisburgo pareggia a sorpresa con il giapponese Minamoto, appena entrato, ma nel giro di 5 minuti la Lazio è avanti di due gol: Felipe Anderson firma un capolavoro con uno slalom da urlo, Immobile partecipa alla festa sfruttando l'assist di Lucas Leiva. La Lazio non si ferma e crea altre occasioni con un colpo di testa di Immobile, un altro di Caicedo sventato dall'uscita del portiere e un diagonale di Patric di poco a lato. La manita non arriva, ma l'Olimpico applaude lo stesso.