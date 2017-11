Europa League, Lazio-Nizza 1-0, Inzaghi ai sedicesimi da primo

Anche senza Immobile, la Lazio fa festa lo stesso: all'Olimpico, contro il Nizza, decide un autogol di Le Marchand al 92'. Inzaghi fa quattro vittorie su quattro in Europa League ed è primo aritmeticamente del proprio gruppo con due turni di anticipo, garantendosi così il ruolo di testa di serie ai sedicesimi, col ritorno da giocare in casa. E la Lazio si gode anche un record meraviglioso: è l'unica squadra in dodici gironi ad aver vinto sempre.



Non è stata la miglior partita dei biancocelesti, anche perché, con la qualificazione in tasca, Inzaghi si è concesso il lusso di un ampio turnover, tenendo Immobile a casa e i vari Bastos, Radu, Lulic, Milinkovic e Parolo in panchina. Proprio l'ingresso del centrocampista della nazionale italiana si è rivelato decisivo in pieno recupero, perché in una partita giocata prevalentemente nella metà campo del Nizza (che ha fatto entrare Balotelli solo nel finale e ha schierato Sneijder titolare), è servito un autogol su un suo colpo di testa per sbloccare il risultato. Bene così, anche se la coppia Caicedo-Nani è rimasta a secco: i gol li avranno conservati per occasioni più importanti.