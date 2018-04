Europa League, Lazio-Dinamo Kiev 2-2: il palo beffa Inzaghi

Prosegue il momento difficile della Lazio che attendeva l'Europa League per rialzarsi dalle due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus. E invece, dopo il gol regalato a Tsygankov e la veloce rimonta con Immobile-Felipe Anderson, i biancocelesti si fanno riacciuffare sul 2-2 dalla Dinamo Kiev che a questo punto tra una settimana si presenterà in Ucraina da favorita per la qualificazione ai quarti di finale nel match di ritorno.



Dopo un primo tempo di marca laziale, con Simone Inzaghi che fa poco uso di turnover (di fatto dei titolari in panchina solo Parolo e Luis Alberto), ma senza grandi occasioni, succede tutto nella ripresa. Nel saliscendi mostrato dalla Lazio nella seconda frazione di gioco, cattivo approccio subito punito dal vantaggio firmato Tsygankov che ha tutto il tempo di sbagliare controllo nell'area piccola, mandare fuori tempo Strakosha e permettersi di segnare addirittura di tacco. Pronta risposta dei padroni di casa, uno-due propiziato da Felipe Anderson: il brasiliano prima serve Immobile (33° gol stagionale, sesto in Europa League) per il pari e poi riceve da Milinkovic-Savic per segnare il 2-1



La Lazio va anche vicina al tris, sempre con il numero 10, ma nel finale subisce il 2-2: prodezza di Moraes, entrato nella ripresa per Shaparenko, con un destro che si abbassa improvvisamente e beffa Strakosha. Inzaghi fa entrare Nani e schiera un modulo super-offensivo, al 95' Immobile in contropiede colpisce un clamoroso palo ma al triplice fischio rimane il 2-2.