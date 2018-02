Europa League: Lazio agli ottavi con la manita, Napoli eliminato

Niente da fare, il Napoli l'impresa (quasi) impossibile l'ha solo sfiorata. Gli azzurri di Sarri hanno vinto sul campo del Lipsia nel ritorno dei sedicesimi di finale, ma il 2-0 firmato Zielinski e Insigne non è stato sufficiente per ribaltare l'1-3 del San Paolo di una settimana fa. Buona la partita giocata dal Napoli, che ancora una volta con Albiol in campo non ha subito gol e avrebbe avuto anche la chance per segnarne tre: i partenopei escono a testa alta, ora sono fuori da tutte le coppe e potranno concentrarsi esclusivamente sulla lotta-scudetto contro la Juve.

Lipsia-Napoli 0-2 (cronaca e tabellino)

Sarri non ha digerito la brutta figura dell'andata e arriva in Germania alla ricerca di un'impresa, ma non dimentica il campionato e applica un turnover massiccio rispetto alle sue abitudini. Davanti Mertens recupera e parte titolare nel tridente con Insigne e Zielinski, a centrocampo turno di riposo per Jorginho (c'è Diawara), mentre dietro ci sono Tonelli e Maggio con Mario Rui e Albiol a proteggere Reina.

In avvio a fare la partita è il Napoli, che fa possesso e cerca spazi nella difesa tedesca, la prima occasione è per Hamsik, che però arriva in ritardo all'appuntamento col pallone (10'), il Lipsia risponde con la goffa auto-traversa di Tonelli (13'). La partita è molto tattica e le occasioni scarseggiano, il Lipsia prova a controllare il ritmo, il Napoli non accelera quasi mai, ma intorno alla mezz'ora si accende: prima la doppia chance per Mertens e Hamsik respinta dalla difesa tedesca, poi il tap in vincente di Zielinski su tiro di Insigne che dà speranza agli azzurri. Anche dopo il gol comunque la partita non cambia granché, mantenendosi equilibrata e bloccata, in chiusura di prima frazione Werner va vicino al pareggio di testa.

La ripresa inizia senza cambi e sugli stessi ritmi (blandi) del primo tempo, Zielinski è ispirato e prova a scuotere i suoi, ma il suo tiro dal limite è troppo centrale (55'). Il Napoli prova a fare la partita alla ricerca del raddoppio che riaprirebbe i giochi, Sarri inserisce anche Callejon e Hysaj (per Hamsik e Mario Rui), ma gli azzurri faticano a rendersi davvero pericolosi e i tedeschi, bravi nel palleggio, hanno nel cronometro un alleato importante. Negli ultimi dieci minuti i partenopei provano l'assedio finale, Callejon mette in mezzo per Insigne che fa 2-0 (85') e finalmente si sblocca in questo 2018. Al Napoli basterebbe un gol per centrare gli ottavi, (Callejon ha l'occasione giusta) ma il Lipsia regge fino al triplice fischio e alla fine fa festa, aumentando i rimpianti di Sarri per la sciagurata partita di andata.

Lazio-Steaua Bucarest

MIssione compiuta invece per la Lazio, che all'Olimpico ribalta la sconfitta di misura dell'andata travolgendo la Steaua Bucarest 5-1 e vola agli ottavi di finale. Grande protagonista del match il solito Immobile, che segna una tripletta e supera Pierluigi Cairaghi nella classifica dei bomber biancocelesti all time (57), le altre reti portano le firme di Bastos e Felipe Anderson, definitivamente recuperato dopo le incomprensioni con Inzaghi.

Lazio-Steaua Bucarest 5-1 (cronaca e tabellino)

Per cercare di ribaltare lo 0-1 dell'andata Inzaghi ricorre all'artiglieria pesante, davanti gioca il capocannoniere Immobile, alle sue spalle Felipe Anderson, mentre Luis Alberto arretra a centrocampo e Milinkovic-Savic va in panchina. Il serbo è l'unico big che resta fuori, al centro della difesa confermato De Vrij nonostante la rottura annunciata prima della sfida col Verona.

La Steaua parte forte e prova a fare la gara, ma Immobile si dimostra subito in condizione e nel giro di due minuti prima spreca una grande occasione e poi firma l'1-0 che riporta tutto in parità con un esterno destro dal cuore dell'area piccola. Inzaghi esulta e la Lazio continua a spingere, ma la Steaua riparte in contropiede e mette i brividi a Strakosha (11'). I biancocelesti si esaltano negli spazi e in verticale fanno malissimo, nel giro di tre minuti Parolo e Immobile (due volte) vanno vicinissimi al raddoppio, poi si fa male Caceres, entra Bastos e al 35' fa 2-0 con un imperioso colpo di testa da calcio d'angolo. La Steaua è alle corde, la Lazio sente l'odore del sangue e in chiusura di primo tempo trova anche il tris con Immobile, che sfrutta l'assist di F. Anderson e raggiunge Casiraghi al decimo posto della classifica dei marcatori della Lazio di tutti i tempi (30 gol stagionali).

La Lazio inizia la ripresa come aveva finito il pimo tempo, Felipe Anderson, protagonista di una grande partita nel giorno del suo ritorno tra i titolari, prende il corridoio centrale e cala il poker con un destro dal limite (51'). Passano venti minuti e i biancocelsti fanno addirittura 5-0 ancora con Immobile, che segna il 31esimo gol in altrettante partite giocate quest'anno e si porta a casa il pallone (era dal 2007 che un italiano non faceva una tripletta in Europa, Toni). Col pokerissimo in mano la Lazio ovviamente rallenta e la partita scorre senza troppe emozioni fino al triplice fischio, a 10' dal termine il gol della bandiera degli ospiti con Gnohere.