Europa League: la Roma trova il Villarreal, Fiorentina contro il 'Gladbach

Tempo di sorteggi anche per l'Europa League, giunta ai sedicesimi di finale. L'Italia porta due squadre, vista l'eliminazione di Inter e Sassuolo ai gironi, e non saranno sfide facili per Roma e Fiorentina. I giallorossi hanno pescato gli spagnoli del Villarreal, sesti nella Liga e con in squadra due vecchie conoscenze italiane come Pato e Sansone. Anche i viola non sorridono, visto che i tedeschi del Borussia Moenchengladbach arrivano direttamente dalla Champions League (era nel gruppo C con Barcellona e Manchester City).



Ecco tutti gli accoppiamenti (andata 16 febbraio, ritorno il 23):

Athletic Bilbao-Apoel Fc

Legia Varsavia-Ajax

Anderlecht-Zenit

Astra Giurgiu-Gent

Manchester United-St.Etienne

Villarreal-Roma

Ludogorets-Copenaghen

Celta Vigo-Shakhtar Donetsk

Olympiakos-Osmanlispor

Gent-Tottenham

Rostov-Sparta Praga

Krasnodar-Fenerbhace

Borussia Mönchengladbach-Fiorentina

AZ-Lione

Hapoel Beer Sheva-Besiktas

PAOK-Schalke 04