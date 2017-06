Europa League, la Roma si fa rimontare dall'Austria Vienna: finisce 3-3

Nella terza giornata di Europa League la Roma pareggia 3-3 all'Olimpico con l'Austria Vienna. La squadra di Spalletti passa in svantaggio, rimonta e si porta sul 3-1 ma nel finale getta al vento la vittoria subendo due reti nel giro di 2 minuti. Pari anche del Sassuolo sul campo del Rapid Vienna: i neroverdi impattano 1-1.



ROMA-AUSTRIA VIENNA 3-3 (Tabellino, classifica e cronaca)

Spalletti aveva invitato a mantenere alta la concentrazione alla vigilia del match: in casa giallorossa non tutti hanno seguito l'indicazione del tecnico. Soprattutto Juan Jesus che si fa rubare il pallone nell'azione che porta al gran gol al volo di Holzhauser (minuto 13). Ma i padroni di casa trovano subito la forza di reagire e pareggiano al 19' grazie a El Shaarawy, abile a battere con un pallonetto in controbalzo Almer su grande assist di Gerson. Il portiere ospite è costretto a lasciare il campo al 23' per un brutto infortunio. La Roma macina gioco e al 34' El Shaarawy firma il sorpasso calciando all'incrocio e sfruttando nel migliore dei modi un pallone delizioso di capitan Totti. I capitolini però in fase difensiva continuano a commettere ingenuità e Venuto chiama all'intervento Alisson. Nella ripresa i giallorossi insistono nella ricerca della rete della sicurezza, rete che arriva al 69': Totti inventa ancora e Florenzi realizza al volo di destro. La partita sembra avviarsi stancamente verso il 90' quando, tra l'82' e l'84' succede l'incredibile. Prima Prokop approfitta di una respinta di Fazio e poi Kayode beffa Alisson da due passi. Nell'altra sfida del gruppo E l'Astra Giurgu vince 2-1 in trasferta con il Viktoria Plzen. La Roma mantiene il primato a quota 5 con l'Austria Vienna. Seguono l'Astra a 3 e il Viktoria Plzen a 2.



RAPID VIENNA-SASSUOLO 1-1 (Tabellino, classifica e cronaca)

Partita subito in salita per la squadra di Di Francesco: dopo appena un minuto di gioco Consigli è costretto alla deviazione sul tentativo di Joelinton e al 7' l'estremo difensore si deve arrendere a Shaub, che al termine di una mischia insacca. I neroverdi subiscono il colpo: ancora Shaub sfiora il raddoppio mentre Murg trova sulla sua strada un Consigli straordinario. Il Sassuolo si scuote al 16': Ragusa va vicino al pareggio dopo un ottimo scambio con Matri. L'occasione scuote i neroverdi, molto più propositivi rispetto all'avvio, anche se poco incisivi in attacco. Nel secondo tempo Di Francesco getta nella mischia Defrel al 58' e l'attaccante impegna subito Strebinger. Gli emiliani premono e tuttavia serve deviazione di testa nella propria porta da parte di Schrammel per agguantare il pareggio. Gli ospiti si 'accontentano' e controllano il match fino al 90'. Nell'altra gara del gruppo F il Genk regola 2-0 l'Athletic Bilbao. I belgi ora sono primi a quota 6, tallonati dal Sassuolo e dal Rapid Vienna a 4. Chiude il Bilbao a 3 punti.



Le altre partite (Tabellini, classifiche e cronaca)

Feyenoord-Zoya 1-0

Manchester United-Fenerbahce 4-1

Olympiacos-Astana 4-1

Young Boys-Apoel Nicosia 3-1

Mainz-Anderlecht 1-1

Saint Etienne-Qabala 1-0

AZ Alkmaar-Maccabi Tel Aviv 1-2

Dundalk-Zenit San Pietroburgo 1-2