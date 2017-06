Europa League, la Roma perde 4-2 a Lione

Il Lione certifica la crisi della Roma. I giallorossi perdono anche in Europa league dopo i ko contro Lazio (Coppa Italia) e Napoli (campionato) e mettono a rischio la qualificazione ai quarti di finale nonostante la sconfitta per 4-2 lasci importanti possibilità al ritorno. Tuttavia a preoccupare è la condizione fisica (nel finale l'OL aveva più fiato) e psicologica visto che gli spallettiani avevano ribaltato lo svantaggio iniziale per poi crollare nella ripresa sotto i colpi di Fekir e Lacazette. Non sono soltanto dunque gli episodi e il caso a condannare i capitolini, in caduta libera nel momento decisivo della stagione. La squadra ammirata a San Siro contro l'Inter dieci giorni fa appare un lontano, anzi lontanissimo ricordo. Urge correre ai ripari in fretta, non tutto è perduto ma è svietato sbagliare ancora.



LIONE-ROMA 4-2 (cronaca e tabellino)



L'avvio del match è tutto di marca giallorossa: Nainggolan costringe Lopes al difficile intervento. Il Lione alla prima occasione però passa: sugli sviluppi di una punizione Diakhaby sorprende l'incerta retroguardia capitolina e batte Alisson dopo nove minuti. Gli ospiti reagiscono rabbiosamente trovando il pareggio al 20': Salah approfitta di un clamoroso scivolone di Diakhaby e non sbaglia a tu per tu con Lopes. La Roma insiste, e pur soffrendo in qualche circostanza, prende il sopravvento in mezzo al campo. Strootman sfiora il vantaggio con il mancino (deviato in angolo in extremis) prima del 2-1 siglato da Fazio di testa su cross di De Rossi al 33'. La partita scorre fino all'intervallo con i giallorossi che controllano abbastanza agevolemnte senza correre grandi rischi.



A inizio ripresa (47') Tolisso, da tempo obiettivo di mercato della Juventus, lascia partire un gran destro che non lascia scampo ad Alisson al termine di un pregevole scambio con Lacazette. Un minuto più tardi Strootman potrebbe siglare la rete del 2-3 ma uno strepitoso Lopes gli nega la gioia del gol. La gara va a fiammate, da una parte e dall'altra, con continui ribaltamenti di fronte. A poco a poco tuttavia il Lione alza il ritmo andando a più riprese a una passo dal 3-2. Solo un super Alisson (decisivi gli interventi su Gonalons, Lacazette e Valbuena) tengono in piedi la Roma. L'estremo difensore brasiliano non può nulla invece sulla precisa conclusione di Fekir, lasciato colpevolmente tirare dalla retroguardia di Spalletti al 74'. I cambi del tecnico (Paredes e Perotti per De Rossi e Nainggolan) non modificano l'esito della sfida: i francesi sembrano essere superiori dal punto di vista fisico e mancano con Lacazette il quarto gol. Quarto gol soltanto rinviato: al 92' lo stesso Lacazette lascia partire un destro che si infila all'incrocio. Per la Roma è notte fonda.