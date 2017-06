Europa League, la Roma dilaga a Vienna. Il Sassuolo beffato dal Rapid nel finale

Nella quarta giornata di Europa League la Roma dilaga 4-1 sul campo dell'Austria Vienna. I giallorossi si scatenano dopo il gol di Kayode: vanno a segno Dzeko (doppietta), De Rossi e Nainggolan. Rispetto alla partita di andata l'undici di Spalletti ha fatto valere la netta superiorità tecnica volando al primo posto a quota 8 nel gruppo E. Pari beffa (2-2) per il Sassuolo: i neroverdi vanno sul 2-0 con il Rapid Vienna (sigilli di Defrel e Ragusa) al Mapei Stadium e subiscono due reti nei minuti finali. Ora è bagarre nel gruppo F.



AUSTRIA VIENNA-ROMA 2-4 (CRONACA E TABELLINO)

Spalletti deve fare fronte all'emergenza difesa e schiera De Rossi nel reparto arretrato. Paredes e Strootman agiscono davanti alla difesa con Perotti-Nainggolan ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko. Partenza choc per i giallorossi che al 2' vanno sotto: pasticcio tra Rudiger e Alisson su passaggio dalla destra di Venuto e tap-in vincente di Kayode. Gli ospiti reagiscono rabbiosamente: Hadzikic in uscita ferma Nainggolan. Al 4' verticalizzazione di Paredes per Bruno Peres: il brasiliano serve Dzeko che da due passi non sbaglia. L'esterno destro domina sulla fascia e crea problemi alla retorguardia avversaria. Al 18' i capitolini ribaltano il match: De Rossi risolve da due passi approfittando di una goffa respinta sulla linea da parte di Martschinko. La formazione di Spalletti sfrutta ancora l'out di destra al 30': El Shaarawy manca l'appuntamento con il 3-1 per l'azione di disturbo di Stryger Larsen. Nel secondo tempo Perotti ha subito l'occasione per chiudere il match: Hadzikic si supera. La Roma prende campo e schiaccia l'Austria Vienna siglando il tris al 64' con Dzeko che ribadisce in rete dopo il palo colpito sullo splendido assist di El Shaarawy. Trovato il 3-1 i giallorossi abbassano saggiamente i ritmi gestendo il pallone in tutta tranquillità ma non rinunciano a ulteriori proiezioni offensive: Nainggolan cala il poker al 78'. Undici minuti più tardi Grunwald fissa il risultato sul definitvo 2-4.



CLASSIFICA GRUPPO E: Roma 8, Austria Vienna 5, Astra Giurgiu 4, Viktoria Plzen 3.



SASSUOLO-RAPID VIENNA 2-2 (CRONACA E TABELLINO)

Di Francesco opta per il 3-5-2: Lirola e Adjapong presidiano le fasce mentre la coppia offensiva è formata da Matri e Defrel. La prima occasione è per il Rapid: Joelinton non inquadra la porta di testa al 12'. Si tratta di una fiammata perchè le squadre si studiano in maniera prolungata fino al 26' quando Defrel viene atterrato in area ma l'arbitro lascia correre e non fischia il rigore. Al 34' l'attaccante brasiliano batte in diagonale Strebinger e sblocca la partita sfruttando nel migliore dei modi l'invito di Biondini. Nel finale di primo tempo i neroverdi cercano il raddoppio e mettono alle corde l'undici austriaco. Raddoppio che arriva in pieno recupero grazie alla punizione di Pellegrini deviata da Ragusa. Gli emiliani, in totale controllo, sugli sviluppi di un calcio piazzato sfiorano il tris al 51': Strebinger chiude la porta ad Adjapong. La reazione dei biancoverdi si limita a un colpo di testa di Schaub parato senza alcun problema da Consigli. La squadra di Di Francesco nel finale addormenta il gioco ma subisce il 2-1: Jelic in mischia all'86' riapre i giochi. Al 90' la beffa: Kvilitaia gela il Mapei Stadium realizzando il 2-2.



CLASSIFICA GRUPPO F: Genk 6, Athletic Bilbao 6, Rapid Vienna 5, Sassuolo 5.



Le altre partite:

Fenerbahce-Manchester United 2-1

Zorya-Feyenoord 1-1

Astana-Olympiacos 1-1

Apoel Nicosia-Young Boys 1-0

Anderlecht-Mainz 6-1

Qabala-Saint Etienne 1-2

Maccabi Tel Aviv-Az Alkmaar 0-0

Zenit San Pietroburgo-Dundalk 2-1



CRONACHE, TABELLINI E CLASSIFICHE