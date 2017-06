Europa League, la Roma batte 4-0 il Villarreal: tripletta di Dzeko

Nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League la Roma passa 4-0 sul campo del Villarreal ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale. Vanno a segno Emerson e Dzeko (tripletta). La squadra di Spalletti vince e convince dimostrando tutta la sua forza sia sul piano tecnico che caratteriale: i giallorossi hanno saputo infatti soffrire all'inizio del secondo tempo per poi chiudere i conti al momento giusto e con un cinismo da grande squadra. Se poi Dzeko (ora sono 28 i centri stagionali) si conferma così concreto ed efficace, anche esteticamente, sotto porta allora per i capitolini nulla è davvero precluso.



I giallorossi provano a fare la partita fin dalle battute iniziali ma non riescono a creare occasioni degne di nota perché l'undici di Escribà è abile nel ripiegare in maniera compatta. Il sottomarino giallo si concede anche qualche proiezione offensiva: Castillejo conclude alto al termine di una manovra avvolgente. La prima occasione per gli ospiti arriva al 31': Dzeko colpisce di testa troppo centralmente da posizione favorevole. E' il preludio al gol del vantaggio: un minuto più tardi Emerson ruba palla a Castillejo e lascia partire un destro che si infila all'incrocio dei pali. I giallorossi insistono e ancora Emerson impegna Asenjo con un sinistro potente.



Nella ripresa la formazione spagnola alza il baricentro rendendosi subito pericolosa: Bakambu semina il panico nella difesa capitolina prima di calciare alto mentre Alisson è decisivo nel salvare su Mario Gaspar. Nel tentativo di correre ai ripari Spalletti richiama in panchina El Shaarawy per Salah. La scelta del tecnico viene premiata immediatamente: l'egiziano serve Dzeko che ubriaca Musacchio e batte Asenjo al 65'. Gli ospiti controllano trovando il tris al 79' grazie a un incontenibile Dezko: il bosniaco firma di destro la sua personale doppietta al termine di un'azione di forza su invito di Juan Jesus. E non è ancora finita perché il numero 9 supera nuovamente Assenjo grazie a un preciso sinistro (assist di Nainggolan) a 4' dal termine.



