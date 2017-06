Europa League, la finale è Manchester United-Ajax

Il 24 maggio a Stoccolma nella finale di Europa League si sfideranno Manchester United e Ajax. Le due squadre arrivano all'appuntamento conclusivo con molti brividi.



I Red Devils di Mourinho, dopo la vittoria per 1-0 dell'andata, sbloccano il match con il Celta Vigo all'Old Trafford grazie al gol di Fellaini al 17'. La qualificazione sembra in cassaforte ma all'85' Roncaglia pareggia i conti e nel finale, reso incandescente da una rissa e le conseguenti espulsioni di Bailly e dello stesso Roncaglia, gli spagnoli sfiorano il clamoroso sorpasso. Guidetti al 96' sbaglia infatti la deviazione vincente da due passi.



L'Ajax, forte del 4-1 ottenuto in Olanda, si porta avanti al 27' con Dolberg sul campo del Lione prima di subire la rimonta firmata da Lacazette al 45' (su rigore) e al 46'. Nella ripresa, all'81', Ghezzal fa sperare la squadra di Genesio che manca però il gol del 4-1, sfiorandolo 'soltanto' con Cornet.