Europa League, l'Inter crolla anche a Praga. Fiorentina ok

Altro crollo verticale dell'Inter in Europa League. Dopo lo 0-2 contro l'Hapoel Beer Sheva, la squadra di de Boer era chiamata a riportare in carreggiata il girone K e invece è incappata in una sconfitta anche peggiore sotto il profilo della prestazione. Nella solita rimaneggiata formazione europea, i nerazzurri sono stati incapaci di tenere testa allo Sparta Praga: dopo 7' i nerazzurri sono già sotto, scambio Dockal-Kadlec che Ranocchia-Murillo leggono male, il numero 77 approfitta anche di una scivolata sbagliata da Melo per insaccare. Al 25' incredibile raddoppio, tutta la squadra ferma sulla punizione battuta a sorpresa da Frydek e Kadlec sigla la personale doppietta. In mezzo, anche un rigore non fischiato per sgambetto in area di Murillo sul "solito" Kadlec. Nella ripresa cambia poco, il gol di Palacio al 71' (bella combinazione con Eder e Icardi) è solo un episodio, tanto che quattro minuti dopo arriva l'uno-due micidiale: doppio giallo a Ranocchia e terzo gol ceco con Holek che segna da due passi. Nel finale Eder spreca il possibile 3-2. Grazie al contemporaneo pari tra Southampton e Hapoel (prime con 4 punti), qualificazione e primo posto rimangono abbordabili ma solo a patto di una decisa svolta.

La Fiorentina sale a 4 punti nel girone J grazie al netto 5-1 sul Qarabag. Partita meno semplice del previsto per i viola, che fino all'espulsione di Yunuszada al 30' soffrono in lungo e in largo lasciando tante chance alla squadra azera. Tutto cambia al 40': punizione di Kalinic respinta da Sehic che Babacar mette in rete in acrobazia. Il Qarabag crolla all'improvviso e in quattro minuti prende altri due gol. Il primo, al 42', è frutto di una bellissima azione viola. Kalinic difende il pallone, serve a Tello che cede a Cristoforo: stop di suola, colpo di tacco per il numero 9 della Fiorentina appoggia agevolmente alle spalle di Sehic. Sul fischio finale, doppietta di Babacar su assist di Kalinic. Nella ripresa i viola controllano meglio ma trovano il tempo di arrotondare il risultato con la doppietta di Zarate al 63' e al 78'. Di Ndlovu al 92' il gol della bandiera azero.

GLI ALTRI RISULTATI

GIRONE B

Astana-Young Boys 0-0



GIRONE C

Gabala-Mainz 2-3



GIRONE G

Ajax-Standard Liegi 1-0

Celta Vigo-Panathinaikos 2-0



​GIRONE H

Gent-Konyasport 2-0

Shakhtar Donetsk-Braga 2-0



GIRONE I

Krasnodar-Nizza 5-2 (in gol Balotelli)

Schalke 04-Salisburgo 3-1



GIRONE J

Fiorentina-Qarabag 5-1

Slovan Liberec-Paok Salonicco 1-2



GIRONE K

Sparta Praga-Inter 3-1

Hapoel Beer Sheva-Southampton 0-0



GIRONE L

Steaua Bucarest-Villarreal 1-1

Zurigo-Osmanilspor 2-1