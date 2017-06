Europa League, l'Inter crolla a San Siro contro l'Hapoel Be'er Sheva. Pari della Fiorentina

Clamorosa sconfitta casalinga per l'Inter nella prima gara della fase a gironi dell'Europa League: i nerazzurri perdono 2-0 a San Siro contro l'Hapoel Be'er Sheva. La Fiorentina di Paulo Sousa non trova la via del gol sul campo del Paok impattando 0-0.

INTER-HAPOEL BE'ER SHEVA 0-2

Sono della squadra israeliana le occasioni migliori nel primo tempo. All'8' Maranhão mette i brividi ai nerazzurri con un colpo di testa fuori di poco. L'Inter prende l'iniziativa con il trascorrere dei minuti senza riuscire a spaventare gli avversari a causa di una manovra lenta e prevedibile. Così l'Hapoel sfiora nuovamente il vantaggio: Handanovic salva sullo scatenato Maranhão. Brozovic prova a scuotere l'Inter e al 39' Eder colpisce il palo da posizione favorevole. Nel secondo tempo de Boer lascia negli spogliatoi Brozovic e getta nella mischia Banega: la manovra nerazzurra sembra più fluida grazie all'ingresso dell'argentino. Eder spaventa Goresh (destro da fuori). Ma ad andare in vantaggio sono gli ospiti al 54': Miguel Vitor insacca sfruttando il traversone del solito Maranhão, favorito da un dubbio blocco dei compagni. Il numero 22 sfiora il raddoppio al pari di Nwakaeme e Hoban legittimando l'1-0. Raddoppio soltanto rinviato: al 69' Buzaglo gela San Siro con una punizione magistrale. De Boer prova il tutto per tutto inserendo Icardi: nulla da fare. Vitor sfiora lo 0-3 (traversa) prima del fischio finale. Per l'Inter è buio totale.

PAOK-FIORENTINA 0-0

I viola prendono possesso del campo fin dall'avvio aggredendo gli avversari. Badelj sugli sviluppi di un corner sfiora il colpo grosso con una conclusione a giro. L'occasione migliore arriva al 25': Glykos respinge alla grande sul tentativo al volo di Babacar. E' un monologo praticamente ininterrotto della Fiorentina che costringe sulla difensiva la formazione di Ivic. Nel secondo tempo stessa musica. Al 52' Babacar non riesce a dare la necessaria potenza al suo tiro da due passi. Per assistere a una nuova emozione bisogna attendere i minuti finali: Tatarusanu è attento su Rodrigues. L'undici di Sousa torna a Firenze con un punto.

Tutti gli altri risultati

Gruppo K (Inter)

Southampton-Sparta Praga 3-0 Austin, Austin, Rodriguez



Gruppo G

Panathinaikos- Ajax 1-2 Berg (P), Traore (A), Riedewald (A)

Standard Liegi-Celta Vigo 1-1 Dossevi (S), Giuseppe Rossi (C)



Gruppo H

Braga-Gent 1-1 Milicevic (G), Pinto (B)

Konyasport-Shakhtar Donetsk 0-1 Ferreyra



Gruppo I

Nizza-Schalke 04 0-1 Baba

Salisburgo-Krasnodar 0-1 Joaozinho



Gruppo L

Villareal-Zurigo 2-1 Sadiku (Z), Pato (V), Dos Santos (V)

Osmanlispor-Steaua Bucarest 2-0 Diabate, Umar