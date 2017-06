Europa League, l'Ajax ipoteca la finale: poker al Lione

L'Ajax travolge il Lione 4-1 all'Amsterdam Arena e ipoteca la finale di Europa League in programma il prossimo 24 maggio a Stoccolma. La squadra di Peter Bosz gioca una partita super e mette sotto i francesi fin dall'avvio, a metà primo tempo arriva il vantaggio firmato Traore, dieci minuti dopo Dolberg segna già il 2-0 su cui si chiude il primo tempo.

In avvio di ripresa ci si aspetterebbe la reazione degli ospiti, ma la squadra di Genesio non è in un buon momento di forma e cinque minuti dopo l'avvio del secondo tempo subisce il 3-0 di Younes, che indirizza in modo deciso il discorso qualificazione. Il Lione si getta in avanti con la forza della disperazione, Valbuena riaccende le speranze dei francesi con il gol dell'1-3, ma cinque minuti più tardi ancora Traore chiude la partita e con ogni probabilità anche il discorso qualificazione.

Salvo clamorose sorprese, i Lancieri torneranno a giocare una finale di una competizione europea oltre 20 anni dopo il 1996, quando furono sconfitti ai rigori a Roma dalla Juventus. Curioso un dato statistico che riguarda gli olandesi, che con un Kluivert in campo (prima il padre Patrick e poi il figlio Justin), hanno sempre raggiunto la semifinale (e forse la finale) di una competizione Uefa.