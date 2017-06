Europa League, Inter-Sparta Praga 2-1: decisiva la doppietta di Eder

L'Inter già eliminata dall'Europa League chiude la propria fallimentare avventura europea con una vittoria per 2-1 con lo Sparta Praga. In un San Siro privo dei tifosi della Curva Nord, che hanno scelto di disertare la sfida coi cechi per protestare per il cammino molto deludente della squadra sia nelle coppe sie in campionato, la squadra di Pioli è andata in vantaggio a metà primo tempo con Eder, si è fatta raggiungere a inizio ripresa da un colpo di testa di Marecek e poi ha trovato il gol vittoria nel finale ancora con l'italobrasiliano.

Il tecnico nerazzurro sfrutta la sfida, inutile per la classifica, per fare alcuni esperimenti: Carrizo tra i pali al posto dello squalificato Handanovic, difesa a tre con Andreolli (che non giocava da oltre un anno), Ansaldi avanzato a centrocampoo e davanti il baby Pinamonti supportato da Eder e Palacio. Sugli spalti campeggia l'eloquente striscione della Nord ("4 sconfitte in 5 partite... questo è quello che meritate per il vostro impegno indecoroso... vergognatevi!!!") e in campo i nerazzurri provano a vincerla. A metà primo tempo Pinamonti è bravo a rendersi pericoloso e da un suo tocco nasce l'assist per l'1-0 firmato Eder sul quale si chiude il primo tempo.

A inizio ripresa Perisic prende il posto di Palacio, sembrano le premesse per un'Inter più offensiva, ma i nerazzurri perdono campo e dopo dieci minuti subiscono il pareggio. Murillo si perde Marecek, che di testa dal limite dell'area batte Carrizo e riporta tutto in parità. Perisic prova a scuotere i suoi con un paio di conclusioni dalla distanza, ma non crea particolari pericoli al portiere ceco e per trovare il gol della vittoria i nerazzurri devono aspettare il 90esimo: Eder controlla bene al limite dell'area e fa partire un destro rasoterra che si infila nell'angolino e permette all'Inter di concludere l'avventura europea con una vittoria che fa morale. Tra le fila dei nerazzurri da segnalare l'esordio del baby Axel Mohamed Bakayoko, classe 1998.

Marcatori, tabellini, risultati e classifiche

Girone H

Standard Liegi-Ajax 1-1

Panathinaikos-Celta Vigo 0-2

Classifica: Ajax 14, Celta Vigo 9, Standard Liegi 7, Panathinaikos 1

Girone I

Nizza-Krasnodar 2-1

Salisburgo-Schalke 2-0

Classifica: Schalke 15, Krasnodar 7, Salisburgo 7, Nizza 6

Girone K

Southampton-Hapoel Be'er Sheva 1-1

Inter-Sparta Praga 1-1

Classifica: Sparta Praga 13, Hapoel Be'er Sheva 8, Southampton 8, Inter 4