Europa League: Inter ok con sofferenza, tris della Fiorentina

Piccolo spiraglio di luce per l'Inter di Frank de Boer che vince la prima partita stagionale in Europa League, in casa contro il Southampton. Decisivo Antonio Candreva, in una partita che però non cancella dubbi e paure dei nerazzurri. Dopo un primo tempo di piena sofferenza, Inter aggrappata a Miranda e Handanovic, nella ripresa l'Inter mostra qualche segno di risveglio trovando anche il vantaggio. Nel finale, complice anche l'espulsione di Brozovic, i Saints vanno vicinissimi due volte al pareggio ma il portiere sloveno salva in modo incredibile la porta. Con la vittoria dello Sparta Praga, i nerazzurri rimangono ultimi nel girone K ma a tre lunghezze dai cechi e a due da Southampton e Hapoel.

Tutto bene per la Fiorentina che ritrova vittoria, gol e gioco oltre alla vetta solitaria del gruppo J (vista la sconfitta del Paok contro il Qarabag). Paulo Sousa si risolleva grazie alla doppietta di Kalinic e al gol di Babacar che rende ancor più indolore la sbavatura su Sevcik. Una buona partita dei viola, soprattutto in proposizione nonostante qualche errore difensivo, che mette sui giusti binari la qualificazione verso gli ottavi.

INTER-SOUTHAMPTON 1-0 (Tabellino, classifiche e cronaca)

Il buon inizio dei nerazzurri (retropassaggio sbagliato di Cuco Martina, intercettato da Icardi che non riesce a servire Eder) non deve trarre in inganno, visto che la prestazione del primo tempo della squadra di de Boer è in linea con le ultime gare. Confusione in difesa e centrocampo scricchiolante rendono la vita facile al Southampton. Gli inglesi hanno almeno tre grandi occasioni che solo il caso non trasforma in gol. Tra il 28' e il 29' prima il tiro dal limite di Ward-Prowse e poi soprattutto il cross di Long per Rodriguez che Handanovic non blocca ma Nagatomo salva sulla linea. Ancora Rodriguez spizza di testa nel finale, non trovando la porta, come Eder la cui rasoiata sfiora il palo. Nella ripresa, complice il calo fisico dei Saints, l'Inter trova qualche equilibrio in più e la forza per passare in vantaggio, tutto nasce da un cross di Santon che Candreva impatta perfettamente di sinistro battendo Forster. Finale in sofferenza per l'espulsione di Brozovic, due cartellini gialli evitabili proprio nel giorno del rientro in campo: de Boer si mette col 4-4-1, si aggrappa ad Handanovic (che si supera sul colpo di testa di van Dijk e si immola con il viso su Austin) e Nagatomo (altro salvataggio sulla linea) e si prende tre punti fondamentali.



SLOVAN LIBEREC-FIORENTINA 1-3 (Tabellino, classifiche e cronaca)

I viola partono forte e dopo otto minuti sono già avanti, con Kalinic (già pericoloso qualche minuto prima sul lancio di Badelj) che si sblocca approfittando di un assist involontario di Hovorka. Il raddoppio - sempre del croato - è questione di un quarto d'ora e, anche questa volta, la difesa dei cechi ci mette lo zampino: il cross di Astori mette in crisi Hoborka e Dubravka, per l'attaccante viola è facile segnare il raddoppio. La partita è aperta, i padroni di casa ci provano sul finire del tempo con Breite che dal limite impegna Tatarusanu. La partita si riapre al 58' con Sevcik che sfrutta un rimpallo in area per accorciare le distanze ma Babacar riporta presto la tranquillità a Paulo Sousa per il tris che chiude i conti anche per l'espulsione di Breite che lascia i cechi in inferiorità numerica.

Le altre partite (Tabellini, classifiche e cronaca)

Celta Vigo-Ajax 2-2

Konyaspor-Braga 1-1

Krasnodar-Schalke 04 0-1

Osmanlisport-Villarreal 2-2

Salisburgo-Nizza 0-1

Shakhtar Donetsk-Gent 5-0

Standard Liege-Panathinaikos 2-2

Steaua Bucarest-Zurigo 1-1