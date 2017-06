Europa League: Inter eliminata in Israele, Fiorentina beffata al 90'

Suicidio Inter in Israele sul campo del modesto Hapoel Be'er Sheva: i nerazzurri vengono incredibilmente eliminati con un turno di anticipo dal girone K di Europa League. La squadra di Pioli parte benissimo e gioca forse il miglior primo tempo della stagione, chiuso in vantaggio 2-0 per i gol del solito Icardi e di Brozovic, ma poi crolla inspiegabilmente nella ripresa, quando i padroni di casa, spinti dall'entusiasmo travolgente del loro pubblico, si gettano all'attacco e mettono in difficoltà i nerazzurri.

Prima Icardi ha la palla per chiudere la gara (traversa), poi gli israeliani accorciano le distanze con Maranhao al 60' e, dieci minuti più tardi, trovano anche il gol del clamoroso pareggio con Nwakaeme, che batte Carrizo (Handanovic è stato espulso per secondo giallo per il fallo che ha procurato il penalty) e manda in visibilio i propri tifosi. Nell'ultimo quarto d'ora entrambe le squadre provano a vincerla e ci sono occasioni da una parte e dall'altra, fino al 93esimo, quando Sahar trova il gol dell'incredibile 3-2 e regala ai suoi la possibilità di giocarsi la qualificazione tra due settimane sul campo del Southampton. Anche vincendo nell'ultimo turno con lo Sparta Praga, invece, l'Inter sarebbe fuori, una debacle europea che di certo non farà piacere alla nuova proprietà, soprattutto considerando che il girone era tutt'altro che proibitivo.

Sconfitta per 3-2 anche per la Fiorentina, che viene beffata nel recupero dal Paok Salonicco e vede sfumare all'ultimo respiro una qualificazione già in tasca (e per giunta da prima del girone). Partenza shock al Franchi per la squadra di Paulo Sousa, che al 26esimo del primo tempo è già soto 2-0 per i gol di Skakhov e Campos. I due schiaffi presi in apertura di gara svegliano i viola, che al 33' reagiscono col solito sinistro da fuori area di Bernardeschi, che accorcia le distanze.

Nella ripresa è un'altra Fiorentina, molto meglio messa in campo e molto più pericolosa: i padroni di casa raccolgono i frutti delle molte occasioni create già in avvio di frazione con Babacar, ma poi non riescono a chiudere la partita e nei minuti finali si accontentano di gestire un pareggio che li manderebbe ai sedicesimi da primi in classifica. Errore imperdonabile però, perchè all'ultimo minuto di recupero gli ospiti segnano ancora con Rodrigues e condannano i toscani a giocarsi tutto nell'ultimo turno sul campo del Qarabag (con un pareggio (basterà un pareggio per centrare la qualificazione).

TUTTI I RISULTATI

Risultati, marcatori, tabellini e classifiche

Girone J (Fiorentina)

Slovan Liberec-Qarabag 3-0

Girone K (Inter)

Sparta Praga-Southampton 1-0

Girone A

Fenerbahce-Zorya 2-0

Girone B

Fc Astana-Apoel Nicosia 2-1

Girone C

Qabala-Anderlecht 1-3

Girone D

Zenit-Maccabi 2-0

Girone G

Ajax-Panathinaikos 2-0

Celta Vigo-Standard Liegi 1-1

Girone H

Shakhtar Donetsk-Konyaspor 4-0

Gent-Sporting Braga 2-2

Girone I

Schalke-Nizza 2-0

Krasnodar-Salisburgo 1-1

Girone L

Zurigo-Villareal 1-1

Steaua Bucarest-Osmalinspor 2-1