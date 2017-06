Europa League: Inter, de Boer: "Partita persa nel primo tempo. Qualificazione ancora possibile"

Dopo la pesante sconfitta contro lo Sparta Praga in Europa League, Franck de Boer ha parlato in conferenza stampa: "Non so cosa sia successo. Abbiamo iniziato male con un atteggiamento sbagliato, sono stati fatti dei regali allo Sparta Praga e non dovrebbero succedere queste cose nel calcio dei professionisti. Nella ripresa qualcosa è cambiato, ma ormai il primo tempo aveva già inciso. Nei primi 45' abbiamo perso la gara". Sul turnover: "Personalmente devo gestire i miei giocatori, alcuni hanno giocato sempre, come Medel e Icardi. Quelli che ho utilizzato oggi hanno qualità, ma ripeto: quello che abbiamo sbagliato è stato l'inizio, i primi 20'. Abbiamo fatto fatica nell'approccio, poi l'espulsione ha peggiorato la nostra partita. Prima pensavo di poter arrivare al pareggio. Qualificazione ancora possibile? Sicuramente". Infine, un commento sulle condizioni di Joao Mario: "Sta meglio rispetto a due giorni fa. Oggi ha corso, dobbiamo sperare di vedere una buona reazione del suo fisico. Al momento non possiamo sbilanciarci, venerdì o sabato sapremo se potrà venire con noi a Roma".



Molto bene, invece, la Fiorentina. Queste le parole di Paulo Sousa dopo il 5-1 rifilato al Qarabag: "Quella di stasera per noi è una grande soddisfazione. Stiamo lavorando sulla coesistenza di due attaccanti per poter concretizzare più gol e vincere le partite. Oggi alcune dinamiche sono state molto belle. Non sono, però, per nulla soddisfatto dell’approccio che abbiamo avuto nella partita, non abbiamo avuto molto rispetto di una formazione che ha dato problemi ad altre. se non ci fosse stata l’espulsione non so cosa sarebbe potuto accadere". Il portoghese si è poi soffermato sull'esultanza di Zarate con dedica alla moglie Natalie, in cura per motivi di salute: "La vita è piena di emozioni: Mauro ha voluto essere in campo oggi ed ha fatto arrivare un bellissimo messaggio alla moglie: questo per lui è un modo per poter star vicino alla famiglia".