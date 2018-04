Europa League: in semifinale Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo

Il penultimo atto dell'Europa League regala una sfida che sembra una finale anticipata e un incrocio tra due outsider: nel sorteggio di Nyon, protagonista l'ex Barcellona Abidal, la prima semifinale sarà Arsenal-Atletico Madrid mentre l'altra Marsiglia-Salisburgo (andata il 26 aprile, ritorno il 3 maggio).



Sarà dunque Arsene Wenger contro Diego Pablo Simeone nella sfida che in tanti già indicano come quella da cui uscirà chi poi vincerà il titolo ma anche Rudi Garcia contro la squadra che ha eliminato la Lazio: un ex romanista può quindi parzialmente vendicare i biancocelesti anche se il tecnico francese cercherà di superare i tedeschi più che altro per giocarsi la coppa in casa (finale prevista il 6 maggio a Lione) .