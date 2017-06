Europa League: il Sassuolo, già eliminato, perde 2-0 con il Genk

Nell'ultima giornatadel gruppo F di Europa League (il match era stato rinviato giovedì sera a causa della fitta nebbia) il Sassuolo, già eliminato, perde 2-0 al Mapei Stadium contro il Genk. Decidono i gol di Heynen e Trossard. Per l'undici di Di Francesco un addio amaro all'Europa. I biancoblu si qualificano invce ai sedicesimi come primi.



SASSUOLO-GENK 0-2 (CRONACA E TABELLINO)



Di Francesco sceglie il 4-3-3 con Acerbi terzino sinistro e Cannavaro-Antei coppia centrale di difesa. In mediana giocano Mazzitelli, Missiroli e Adjapong mentre il tridente offensivo è composto da Caputo, Matri e Ragusa. Il Genk si presenta a Reggio Emilia con il 4-2-3-1: alle spalle dell'unica punta Karelis agiscono Bailey, Samatta e Trossard. I padroni di casa partono meglio e mettono in difficoltà gli avversari in mezzo al campo, senza però creare reali occasioni. Con il trascorrere dei minuti la formazione belga alza però il baricentro e al 22' Samatta conclude sul fondo non sfruttando l'invito di Bailey. I neroverdi rispondono subito: Ndidi è provvidenziale nella chiusura su Caputo.



In avvio di ripresa Genk vicino al gol: la conclusione di Samatta è deviata in corner. La rete arriva al 58': Heynen batte Pegolo dopo la percussione di Samatta. L'unidici di Peter insiste: Pegolo nega il raddoppio a Karelis. Sooltabto al 74' gli emiliani reagiscono: Mazzitelli stacca in solitudine ma troppo centralmente. Due minuti più tardi la gran botta del numero 22 si stampa sulla traversa prima di rimbalzare sulla linea di porta. Nel momento migliore del Sassuolo, il Genk raddoppia: Karelis sfonda sulla sinistra e regala a Trossard un pallone impossibile da sbagliare. Finisce 0-2.