Europa League, il Milan debutta in Romania

Dopo 1234 giorni il Milan riassapora l'aria europea ripartendo dal terzo turno preliminare di Europa League contro l'Universitatea Craiova allenato da Devis Mangia: andata in Romania, Montella è senza Biglia e Bonucci per problemi burocratici e lascia in panchina Andreé Silva e Conti. Rossoneri con il 4-3-3 che ha battuto 4-0 il Bayern Monaco in International Champions Cup, in attacco confermato Cutrone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UNIVERSITATEA CRAIOVA (4-1-4-1): Calancea; Dimitrov, Sphaija, Kelic, Briceag; Zlatinski; Vagenin, Mitrita, Rossi, Bancu; Baluta. All.: Mangia

A disp.: Mitrovic, Ferreira, Screciu, Mateiu, Roman, Barbut, Barthe.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Borini, Cutrone, Niang. All.: Montella

A disp.: Storari, Mauri, André Silva, Conti, Gomez, Antonelli, Locatelli.