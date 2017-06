Europa League, 'Gladbach-Fiorentina 0-1: decide Bernardeschi

Una sofferenza: dal primo all'ultimo minuto, con il Borussia Moenchengladbach in continuo possesso palla e che spaventa Tatarusanu in almeno quattro occasioni. Eppure la Fiorentina torna a casa dalla Germania con una vittoria di misura ma importantissima in chiave qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, la punizione-gioiello di Bernardeschi in chiusura di primo tempo regala a Paulo Sousa la possibilità di giocare per il pari a Firenze nel match di ritorno dei sedicesimi tra una settimana.



Un successo a suo modo storico, visto che il 'Gladbach non aveva mai perso in casa con una squadra italiana e la stessa Fiorentina non aveva mai vinto in terra tedesca. Ma, a parte il gran tiro dai 20 metri di Bernardeschi (che festeggia alla grande il 23° compleanno), è stato un monologo della squadra di Hecking, pericolosa soprattutto nel primo tempo.



Tra il 13' e il 16' due grosse chance tedesche prima con la combinazione Herrmann che blocca Tatarusanu e poi con il pericoloso intervento in area di Olivera sullo stesso centrocampista ma che Manzano giudica con generosità non da rigore. Prima del vantaggio viola, Stindl si mangia due occasioni clamorose e la seconda dopo il palo pieno di Johnson. Ripresa più tranquilla con la Fiorentina che si affida al blocco Astori-Rodriguez per resistere alle sfuriate tedesche, ancora pericolosi con Johnson e Vestergaard ma va anche vicina al bis con il grande tiro da fuori di Borja Valero che Sommer respinge in volo.

I RISULTATI DELLE ALTRE PARTITE (Cronaca e tabellini)

AZ Alkmaar-Lione 1-4

Astra-Genk 2-2

Celta Vigo-Shakhtar Donetsk 0-1

Rostov-Sparta Praga 4-0

Gent-Tottenham 1-0

Ludogorets-Fc Copenaghen 1-2

Olympiakos-Osmanlispor 0-0