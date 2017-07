Europa League, Galatasaray quasi fuori

Il Milan studia i possibili rivali in Europa League: ecco i risultati delle gare d'andata del secondo turno preliminare giocate giovedì sera. I rossoneri entreranno in scena giovedì 27 luglio col terzo turno preliminare.



Irtysh Pavlodar (Kaz)-Stella Rossa (Ser) 1-1

Norrkoeping (Sve)-Trakai (Lit) 2-1

Broendby (Dan)-Vps (Fin) 2-0

Aberdeen (Sco)-Siroki Brijeg (Bos) 1-1

Panionios (Gre)-Gorica (Slo) 2-0

Kairat Almaty (Kaz)- Skenderbeu (Alb) 1-1

Ruzomberok (Slk)-Brann (Nor) 0-1

Nomme JK Kalju (Est)-Videoton (Ung) 0-3

Altach (Aut)-Dinamo Brest (Bie) 1-1

Liepaja (Let)-Suduva (Lit) 0-2

Vaduz (Lie) -Odd (Nor) 0-1

Qabala (Aze)-Jagiellonia Bialystok (Pol) 1-1

Progres Niedercorn (Lus)-Ael Limassol (Cip) 0-1

Beitar Gerusalemme (Isr)-Botev Plovdiv (Bul) 1-1

Sturm Graz (Aut)-Mladost Podgorica (Mon) 0-1

Trencin (Slk)-Bnei Yehuda Tel Aviv (Isr) 1-1

Cork City (Irl)-Aek Larnaca (Cip) 0-1

Zeljeznicar (Bos)-Aik Solna (Sve) 0-0

Valur (Isl)-Domzale (Slo) 1-2

TESTE DI SERIE

Oesterstund (Sve)-Galatasaray (Tur) 2-0

Valletta (Mal)-Utrecht (Ola) 0-0

Haugesund (Nor)-Lech Poznan (Pol) 3-2

Slovan Bratislava (Svk)-Lyngby (Dan) 0-1

Maccabi Tel Aviv (Isr)-Reykjavik (Isl) 3-1

Shkendija (Mac)-Hjk (Fin) 3-1

Rabotnicki (Mac)-Dinamo Minsk (Bie) 1-1

Apollon Limassol (Cip)-Zaria (Mol) 3-0

Astra Giurgiu (Rom)-Zira (Aze) 3-1

Hajduk Spalato (Cro)-Levski Sofia (Bul) 1-0

Ferencvaros (Ung)-Midtjylland (Dan) 2-4

Osijek (Cro)-Lucerna (Svi) 2-0

Shamrock Rovers (Irl)-Mlada Boleslav (Cec) 2-3