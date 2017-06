Europa League: Fiorentina, Sousa: "Turnover? Serve continuità". Sassuolo, Di Francesco: "Mi aspetto grande entusiasmo"

Come Inter e Roma, anche Fiorentina e Sassuolo sono pronte all'esordio in Europa League. Domani, alle 19:00, i neroverdi affronteranno l'Athletic di Bilbao al Mapei Stadium per il club di Giorgio Squinzi, all'esordio assoluto nella fase a gironi di una competizione europea. Alla viglia di questa sfida storica, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa: "Ho avuto la fortuna di giocare contro l'Athletic da giocatore: in casa è difficile affrontarlo, fuori casa concede qualcosina in più. Mi aspetto grande entusiasmo e supporto da parte dei nostri tifosi".



Alle 21.05 toccherà alla Fiorentina, impegnata a Salonicco contro il PAOK. Queste le parole di Paulo Sousa prima del match: "Turnover?

Quest'anno molti giocatori sono arrivati tardi, perciò abbiamo bisogno di più continuità per arrivare al massimo della condizione. Babacar? Continuo a motivarlo e, in questa settimana, l'ho visto bene. Domani ha la possibilità di giocare".