Europa League - Fiorentina, Sousa: "Siamo davvero sfortunati"

Paulo Sousa ha commentato, a fine gara, la sconfitta maturata al Franchi contro il Paok di Salonicco: "È stata una partita molto strana, c'era un rigore su Babacar che poteva farci cambiare il volto della partita. Non possiamo concedere un gol negli ultimi minuti. Stiamo avendo troppa sfortuna. Dovevamo entrare meglio sia nei ritmi che nell'intensità".



L'allenatore della Fiorentina si è soffermato anche sul prossimo turno, che vedrà i viola affrontare il Qarabag: "Dobbiamo essere preparati per una partita difficile, cioè la prossima, che servirà per garantire la qualificazione". Infine, ancora un commento su Bernardeschi dopo le parole della vigilia: "Ha grande talento e si merita le sirene delle grandi squadre".