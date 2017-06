Europa League: Fiorentina, Sousa: "La squadra sta soffrendo"

Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League del suo Sassuolo contro il Rapid Vienna: "Ultimamente abbiamo commesso alcuni errori tattici. Ripensando alla partita di Genk dovremo migliorare, cercando di contenere i loro attacchi, ma provando anche a segnare. Per noi l'Europa League è importante quanto il campionato e quindi faremo di tutto per cercare di andare avanti". In merito agli avversari il tecnico ha sottolineato: "Il Rapid Vienna, anche se non viene da un periodo esaltante, ha grande fisicità', davanti ha molta qualità e poi avrà dalla sua un pubblico che può fare la differenza. Ma il fattore campo non ci deve preoccupare: siamo abituati a giocare anche in casa con non molti tifosi, quindi non sarà un problema. Dovremo di avere un buon approccio alla partita rispetto a quella in Belgio".



SOUSA: "LA SQUADRA STA SOFFRENDO"

''Come mi sento? Io sono sereno pero' la squadra sta soffrendo questo momento''. Paulo Sousa ammette le difficoltà della sua Fiorentina, in affanno in campionato e fischiata dai propri tifosi che comunque si annunciano numerosi a Liberec dove giovedì sera i viola saranno impegnati contro lo Slovan per la seconda trasferta della fase a gironi di Europa League. L'obiettivo è fare bottino pieno per consolidare il primato in classifica, al momento condiviso con il Paok Salonicco, e provare a trovare nella competizione continentale la spinta necessaria per ripartire anche in campionato. ''Normale essere criticati quando i risultati non arrivano e non sono gli stessi dell'anno scorso quando inizialmente la Fiorentina sorprese tutti - ammette il tecnico portoghese - Io comunque sono fiducioso e mi voglio concentrare solo sul lavoro sul campo per aiutare con tutto me stesso i miei ragazzi".