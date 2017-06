Europa League, Fiorentina-Borussia Moenchengladbach 2-4, viola fuori

La Fiorentina è fuori dall'Europa League. I viola perdono 4-2 la gara di ritorno al Franchi contro il Borussia Moenchengladbach e salutano la competizione dopo il primo turno a eliminazione diretta. Il verdetto ha del clamoroso, per com'è arrivato: i viola hanno vinto 1-0 all'andata in Germania grazie al gol di Bernardeschi ed erano avanti 2-0 in casa dopo 28 minuti grazie alle reti di Kalinic e Borja Valero. Un rigore di Stindl poco prima dell'intervallo ha riaperto la partita, poi nella ripresa è arrivato il crollo inaspettato della squadra di Sousa, scesa in campo con la formazione migliore. Nel giro di un quarto d'ora i tedeschi sono passati dall'1-2 al 4-2 segnando tre reti dal 47' al 60', due con Stindl e una con Christensen. A fine gara è scoppiata la contestazione dei tifosi.



Eppure i segnali positivi c'erano stati: dopo pochi minuti il palo di Vestergaard sembrava presagire una notte stregata per il Gladbach, tanto più che la Fiorentina passava alla prima occasione: al 15' Bernardeschi avvia l'azione da metà campo e dal limite dell'area avversaria innesca Kalinic che si fa trovare pronto e trafigge Sommer con una precisa rasoiata. Al 29' il raddoppio: pasticcio difensivo del Borussia, Vestergaard scivola e perde malamente il pallone, ne approfitta Borja Valero che solo davanti al portiere non sbaglia. Al 44' la gara si riapre: l'arbitro assegna un calcio di rigore al Borussia per un contatto Maxi Olivera-Herrman, sul dischetto va il capitano Stindl che non sbaglia.



Nella ripresa accade l'incredibile: al 2', sugli sviluppi di un corner la difesa viola si distrae, Drmic tira, Tatarusanu respinge ma nulla può sull'affondo di Stindl mal controllato dai giocatori della Fiorentina. Al 10' il Borussia si porta in vantaggio ancora con Stindl che, lasciato senza controllo, da fuori area concretizza al meglio una punizione battuta da Hoffman. E al 15' la resa: quarto gol per la squadra tedesca, lo realizza di testa Christensen che salta più in alto di Gonzalo Rodriguez e supera Tatarusanu. Poi la reazione viola porta a un rigore reclamato da Chiesa e a una traversa di Ilicic.