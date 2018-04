Europa League, è una rivoluzione: chi e come si qualifica?

L'Europa League cambia per sempre. La UEFA ha confermato ufficialmente che a partire dalla prossima stagione, esattamente come avverrà per la Champions League, cambieranno gli orari delle partite, verrà introdotta la quarta sostituzione nei supplementari, la panchina delle squadre sarà più lunga e dopo la fase a gironi i club potranno aggiungere tre giocatori alla lista, ma come funzioneranno le qualificazioni?

Le novità principale è che le squadre che accederanno direttamente alla fase a gironi saranno 17 (altre 10 accedono dalla Champions), mentre i posti messi in palio dalle qualificazioni saranno ventuno. Il sito Uefa.com spiega il nuovo sistema in dettaglio:

FASE A GIRONI:

Le 17 squadre qualificate direttamente saranno:

- Due squadre delle federazioni dal 1° al 5° posto nel ranking: Spagna, Germania, Inghilterra, Italia, Francia (10)

- Una squadra delle federazioni dal 6° al 12° posto nel ranking: Russia, Portogallo, Ucraina, Belgio, Turchia, Repubblica Ceca, Svizzera (7)

- Dieci squadre, inoltre, accedono alla fase a gironi direttamente dalla UEFA Champions League: sei squadre eliminate nel percorso Piazzate (terzo turno di qualificazione e spareggi) e quattro eliminate nel percorso Campioni (spareggi).

QUALIFICAZIONI

Sono previsti due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate (le squadre accedono in base al ranking UEFA per federazioni alla fine del 2016/17).

Percorso Campioni (otto posti nella fase a gironi) - Il percorso è formato dalle squadre eliminate nel percorso Campioni di UEFA Champions League dal turno preliminare al terzo turno di qualificazione.

- Secondo turno di qualificazione: 20 squadre eliminate al turno preliminare e al primo turno di qualificazione di UEFA Champions League

- Terzo turno di qualificazione: 10 squadre eliminate al secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League più 10 vincitrici al secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League nel percorso Campioni

- Spareggi: sei squadre eliminate al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League più 10 vincitrici al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League nel percorso Campioni.

Persorso Piazzate (13 posti nella fase a gironi) - Il percorso è formato dalle rimanenti partecipanti alla UEFA Europa League delle 55 federazioni e dalle squadre eliminate al secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League nel percorso Piazzate.

- Turno preliminare: partecipano 16 squadre

- Primo turno di qualificazione: entrano in gara 86 squadre più le otto vincitrici al turno preliminare

- Secondo turno di qualificazione: entrano in gara 27 squadre più le 47 vincitrici al primo turno

- Terzo turno di qualificazione: entrano in gara 15 squadre (comprese le tre eliminate al secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League nel percorso Piazzate) più le 37 vincitrici al secondo turno

- Spareggi: partecipano le 26 vincitrici al terzo turno di qualificazione